Una columna sobre el paso de la infancia a la adolescencia abre los exámenes de las PAU en la Universidad de Alicante

Una columna de la autora Pilar Galán Rodríguez publicada en el Diario Información el pasado 1 de febrero ha sido el principal texto a analizar en el primer examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se desarrollan durante las jornadas de hoy, mañana y el jueves en la Universidad de Alicante (UA), con tribunales en el campus de San Vicente y en la ciudad de Alcoy. Con total normalidad y a la hora indicada han iniciado ceca de 4.500 estudiantes la primera de las pruebas, correspondiente a la asignatura de Castellano: Lengua y Literatura II, que proponía para análisis textual un artículo sobre el paso de la infancia a la adolescencia de los jóvenes visto desde el punto de vista de una madre.

Puntos como la comprensión, la escritura, la sintaxis, la morfología y la modalización, divididos en los bloques dedicados a comunicación escrita y conocimiento de la lengua, han tenido que resolver los estudiantes acerca de la columna de la autora extremeña. El tercero de los bloques, dedicado a la educación literaria, se ha resuelto con preguntas vinculadas al texto “El tesoro”, un relato enmarcado en la obra Cuentos nuevos de Emilia Pardo Bazán, en el que se pedían cuestiones como su verdadero significado, su clasificación descriptiva o el tipo de narrativa que emplea.

Las pruebas se han iniciado con total normalidad y a la hora indicada, sin ninguna incidencia reseñable tanto en las instalaciones del campus de San Vicente del Raspeig como en las de Alcoy. Los dispositivos de seguridad, asistencia sanitaria y psicológica y el asesoramiento al alumnado, así como la constitución de los tribunales y los accesos a las aulas han funcionado perfectamente, según confirman desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, coordinadores de las pruebas en el distrito de la institución académica alicantina.

Cabe reseñar el adecuado funcionamiento de los aparatos de detección de dispositivos electrónicos que, por primera vez este año, se han utilizado en las aulas. Tras las pertinentes pautas señaladas en la cartelería de las instalaciones y las advertencias de viva voz de los profesores, no se han registrado incidencias en este sentido.

Nada de apurar hata el último día

Los alumnos de segundo de bachillerato, a pesar de la huelga indefinida del profesorado no universitario, han sido evaluados y están en condiciones de presentarse. Así lo han hecho dos alumnas con las que ha hablado Onda Cero Alicante antes de empezar las pruebas. Había nervios, por lo que se juegan y por el salto tan importante que significa la enseñanza superior, pero lo importante es haber trabajado todo el curso y, si no se alcanza la nota de corte, siempre hay otras opciones.

Alumas que se han examinado en la Universidad de Alicante

Por su parte, el director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Juan Matías Sepulcre, y el vicerrector de Estudiantes, Raúl Ruiz, han destacado que la normalidad ha sido absoluta; salvo, como siempre ocurre, algún alumno que no encuentra su aula.

Sepulcre ha añadido que una vez que han hecho el primer examen, que es el que acarrea más nervios el resto ya viene más rodado. La Universidad se ha ocupado de facilitar a los aspirantes toda la información, incluso una tabla personalizada de horarios. Tampoco ha habido ningún problema con los profesores correctores, que junto con el resto de sus compañeros están llamados a segundar la huelga en la enseñanza no universitaria.

También, Raúl Ruiz, ha comentado que la oferta formativa de la Institución tiene una gran demanda e "intenta adaptarse a lo que pide la sociedad", para los profesionales del futuro.

El vicerrector ha podido constatar que los jóvenes, los que serán los profesionales y los líderes del futuro, han venido con mucha responsabilidad y preparados; lo que hace ver el futuro con optimismo.

Raúl Ruiz, vicerrector de Estudiantes de la UA