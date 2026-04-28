Cirque du Soleil llenará de imaginación y magia Alicante con KURIOS-Gabinete de Curiosidades a partir del 16 de julio

Cirque du Soleil regresa este verano a Alicante con KURIOS –Gabinete de Curiosidades. Del 16 de julio al 23 de agosto el público podrá disfrutar en la Gran Carpa instalada en la Playa de San Juan de este nuevo espectáculo en el que la imaginación y la curiosidad son las protagonistas. La gira incluye sólo seis ciudades españolas, Alicante, Sevilla, Bilbao, Málaga, Barcelona y Madrid.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y la marketing manager de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil, Itxaso Barrios, han presentado este martes KURIOS -Gabinete de Curiosidades, que supone el regreso de Cirque du Soleil a Alicante por sexta vez, demostrando la gran complicidad entre la compañía canadiense y la ciudad.

Beldjilali ha destacado la “importancia de que una compañía como Cirque du Soleil siga apostando por Alicante para desplegar toda la magia de sus espectáculos porque nos coloca en el circuito cultural en el que nuestra ciudad merece estar y donde se está posicionando”. “Cirque du Soleil siempre genera expectación e ilusión, supone un foco de atracción turística y lo cierto es que la ciudad siempre responde con miles de espectadores que disfrutan en la Gran Carpa durante su estancia en la Playa de San Juan”, ha señalado la edil.

En palabras de Itxaso Barrios, marketing manager de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil, “estamos encantados de traer KURIOS a Alicante. Es un momento muy especial para la compañía, regresar a esta ciudad que nos acoge siempre con tanto cariño y expectación con este montaje nos llena de emoción”. Además, Barrios ha definido a KURIOS como “un espectáculo con tanta energía que no puedes evitar salir de la Gran Carpa con la sensación de que todo es posible”.

La presentación también ha contado con un mensaje especial de David, artista alicantino de Cirque du Soleil, que ha animado a asistir al espectáculo con un guiño a las Hogueras de San Juan.

Experiencia KURIOS

Aclamado por la crítica en todo el mundo, KURIOS –Gabinete de Curiosidades revisita el estilo característico de Cirque du Soleil y combinan acrobacias espectaculares con un toque de poesía, arte y humor. KURIOS desvela “un universo festivo de inspiración steampunk en el que lo inesperado acecha en cada esquina”, según indican fuentes de la compañía.

Desde Cirque du Soleil explican que “en un pasado alternativo pero familiar, KURIOS se adentra en el laboratorio mecánico de un Científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una vez que el Científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una”. “A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, KURIOS estalla en una celebración del poder de la imaginación”, añaden.

Estrenada en Montreal en 2014, KURIOS “ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas”, informan desde Cirque du Soleil. Para más información y venta de entradas la web es cirquedusoleil.com/kurios.

Desde su creación en 1984, Cirque du Soleil ha inspirado a más de 378 millones de personas en 86 países. La compañía canadiense cuenta en la actualidad con más de 4.000 empleados, entre ellos 1.200 artistas de 80 nacionalidades diferentes.