Cerrado el tráfico de la Plaza del Ayuntamiento desde el 23 de noviembre ante la Navidad

El Ayuntamiento de Alicante cerrará al tráfico la plaza del Ayuntamiento desde el domingo 23 de noviembre y después de Reyes sólo se permitirá la circulación del transporte público, taxis y autobuses, según ha anunciado este martes la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda. La medida supone la peatonalización de este céntrico enclave público durante todas las Navidades y la puesta en marcha de esta medida coincidirá con la fecha de inauguración del Belén Gigante, que comenzará a montarse en la madrugada del próximo lunes. Dos días antes, el viernes 21 será inaugurado el encendido extraordinario de Navidad, en una iniciativa consensuada con las distintas asociaciones de comerciantes.

En la madrugada del lunes 17 de noviembre comenzarán las tareas de montaje del Belén Gigante, que figura en el Libro Guiness de los Récords desde 2020. Será a primeras horas de ese día cuando comiencen a llegar las primeras piezas hasta completar un proceso que estará concluido el jueves 20, según ha precisado José Manuel García ‘Pachi’, adjudicatario del contrato. La composición del Nacimiento supone un orden en el montaje. Así, la primera figura en estar completada será la de Baltasar. Le seguirán, a continuación, San José, la Virgen María, Gaspar, Melchor y el niño Jesús.

El montaje del Belén Gigante comenzará a anticipar la Navidad 2025-2026 en Alicante, cuyo programa oficial se presentará la próxima semana. A estas tareas se sumarán en esos días la colocación de los últimos detalles de los belenes del zaguán del Ayuntamiento y de las cuatro escenas que conforman el Social de la plaza de la Montañeta.

El primero de ellos verá la luz el jueves 27 de noviembre, mientras que el segundo descubrirá su contenido el miércoles 26 coincidiendo con la Noche del Belén, un conjunto de actividades de promoción de esta actividad artesanal que se llevarán a cabo en la misma plaza de La Montañeta. Estas dos últimas iniciativas están coordinadas con la Asociación de Belenistas de Alicante, que preside Alejandro Cánovas.

Dos años más en el contrato de montaje y almacenamiento

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la convocatoria de un procedimiento para el servicio de montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las seis figuras del Belén Gigante, desde 2026 a 2028. Cabe, a la conclusión de este periodo, una prórroga de dos años. El presupuesto base de licitación, incluyendo el IVA, llega a 114.000 euros. La duración del contrato abarca desde el 16 de enero de 2026 y finalizará el 15 de enero de 2028.