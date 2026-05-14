El Central Mercat Fest y la Primavera Cultural de Quintana dinamizan este sábado el comercio local de Alicante

Alicante invita este sábado 16 de mayo a participar en la doble jornada de dinamización del comercio local del Central Mercat Fest y de la Primavera Cultural de Quintana, ambas fiestas se impulsan para vivir una experiencia cercana con sus comerciantes, poner en valor los productos de proximidad, artesanos y a realizar un consumo de calidad valorando el trato humano y cercano. Las fiestas se celebran en el Mercado Central y en la calle Poeta Quintana, están organizadas por las asociaciones de comerciantes y el Ayuntamiento de Alicante, y este año participa también la asociación provincial de empresarios artesanos de Alicante con sus puestos.

Desde las 10:00 de la mañana toda la calle Poeta Quintana se llenará de gastronomía, música de autor en vivo y una nueva forma de sentir el comercio tradicional hasta las 17 horas con cerca de un centenar de comercios. Esta zona promueve desde hace años el ‘slow shopping’, y ha conectado con los ciudadanos fomentando un nuevo modelo de consumo en el que prima disfrutar con calma de las compras, realizar actividades artesanales, ir a vivir una experiencia dando valor al producto y al cliente tanto en los comercios como en la hostelería.

La concejala de Comercio, Lidia López, resaltó que “con estas fiestas damos a conocer tanto el Mercado Central como la emblemática zona de Quintana, ambas ponen a disposición de los alicantinos y visitantes una amplia oferta de productos de calidad, mucha cultural y gastronomia, además son unas jornadas muy esperadas con la que disfrutamos de la música en directo, el arte en sus distintos formatos y las compras conectando con sus comerciantes”.

Zona Quintana- movimiento artesano

La zona de Quintana ha creado un movimiento con los talleres de artesanía que se ofrecen en las mercerías y los comercios de costura, la librería, papelería, ilustradores y comercios de arte de Poeta Quintana que se han puesto de moda como un lugar de encuentro para conectar y poder realizar manualidades de costura, crochet – ganchillo, pintura, talleres de pendientes, anillos, ilustraciones y talleres de lectura y este sábado se organizarán diferentes actividades para darlos a conocer.

La presidenta de la asociación de Comerciantes Zona Quintana, Darlen Villarrutia, ha puesto en valor sus comercios e invitado a visitarlos destacando que “nosotros queremos que los ciudadanos vengan a disfrutar a conectar, que dejen sus móviles para vivir un día festivo con nosotros, que generen vínculos personales, hay propuestas para todas las edades, mucha artesanía y unos establecimientos con un encanto especial y característico, os invitamos a participar de la cultura y de una fiesta organizada para toda la familia”.

El Mercado Central celebra una gran fiesta con sus 200 puestos

El Mercado Central volverá a llenar de alegría este espacio municipal único con una celebración organizada de 11 a 15 horas a la que se unen muchos ciudadanos que acuden a comprar y participa durante toda la mañana de las actividades para todos los públicos, con showcookings, sorteos junto a Facpyme, conciertos de Almaens Jazz Band y el grupo local Amenza Verde y los productos de proximidad para darlos a conocer.

El presidente de la asociación de los Mercados Municipales, Paco Alemañ, ha señalado que “nuestros mercados siguen siendo un referente nacional con los Mercat Festen los que reivindicamos la cultura, la música, nuestra gastronomía local y la alegría que damos a todos con esta fiesta tendremos el grupo de jazz tocando, los malabares, concierto en directo, muchos regalos, os invitamos a venir y sentir el mercado central y comprar productos de calidad y kilómetro cero de nuestras huertas”.