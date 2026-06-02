Cambiarán el reglamento para que cualquier concejal de baja pueda intervenir y votar en el ayuntamiento de Alicante

La Junta Local de Gobierno del ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes iniciar la tramitación de la propuesta normativa de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para posibilitar la participación y el voto de los concejales miembros de la corporación mediante procedimiento telemático.

El acuerdo llega después de que en el pleno ordinario de mayo, celebrado la semana pasada, todos los grupos municipales apoyaran por unanimidad una moción presentada en este sentido por el portavoz y concejal de EU-Podem, Manolo Copé.

También tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declaró la nulidad de la decisión del alcalde Luis Barcala, del PP, de no permitir a este edil la participación y votación en el pleno de junio de 2025, cuando estaba de permiso por guarda con fines de acogimiento de un menor.

Sobre el futuro cambio del ROP, el vicealcalde Manuel Villar ha señalado en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno que con esta modificación se busca "el mejor cumplimiento de lo que ha establecido" el alto tribunal valenciano y ha apuntado que esperarán a "las alegaciones y las propuestas de cada uno".

Del mismo modo, Villar ha indicado que se pretende llegar a "la fórmula más idónea" para que las personas que tengan, en casos "muy tasados", la "imposibilidad de acudir" al pleno puedan cumplir su "derecho".

Al ser preguntado por si esta modificación se limitará a los plenos o también incluirá la participación en comisiones, el vicealcalde ha trasladado que esta es una cuestión que también se tendrá que valorar.

Por su parte, Copé ha asegurado en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno que se alegra de que el ejecutivo municipal haya abordado la propuesta normativa que "desde marzo del año pasado, hace más de 14 meses", se puso en conocimiento de la Secretaría del pleno, con el fin de votar telemáticamente.

"Nosotros insistimos en que el derecho que tenemos a representar a la ciudadanía es independiente a la situación en la que te encuentres, de baja o de permiso", ha remarcado el portavoz y concejal de EU-Podem en el consistorio alicantino.