Andrés Lloréns presidirá la Fundación que organizará los actos del centenario de las Hogueras de San Juan

El Ayuntamiento de Alicante ha activado los preparativos para la celebración del Centenario de las Hogueras de Sant Joan en 2028 y ya tiene a punto la creación de una Fundación de la Comunitat Valenciana para la planificación y organización de los actos conmemorativos de la efeméride. El alcalde Luis Barcala, que presidirá el patronato de la entidad, ha convocado este jueves una Junta de Portavoces para entregar a todos los grupos municipales los estatutos de la Fundación con el objetivo de que puedan aportar ideas e iniciativas de cara al centenario. “Queremos que sea una fundación de ciudad, no sólo del mundo festero, para que toda la ciudadanía participe y se implique en la celebración de los cien primeros años de nuestra Festa”, ha destacado el primer edil.

La Fundación del Centenario se adscribirá a la concejalía de Fiestas y sus fines son los de “contribuir a la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural de les Fogueres de Sant Joan, declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiestas de Interés Turístico Internacional, así como realizar todo tipo de acciones dirigidas a la organización y celebración de su primer centenario”, según ha explicado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, que ha presentado en sociedad los primeros pasos “en firme” hacia el Centenario, en compañía del presidente de la Federació, David Olivares. Al frente de la comisión ejecutiva de la Fundación estará Andrés ‘Nino’ Llorens, que presidió la Comisión Gestora de les Fogueres entre 1995 y 1999. El próximo 17 de junio está prevista la celebración de un Pleno extraordinario y monográfico para la aprobación de los estatutos de la Fundación del Centenario y de la modificación de crédito necesaria para su puesta en marcha efectiva.

En concreto, la Fundación se ocupará de la planificación, organización y celebración de actos y eventos conmemorativos relacionados con el Centenario; la puesta en valor de la historia, tradición y patrimonio cultural de las Hogueras y el fomento de la participación y la implicación de toda la ciudadanía en la celebración del centenario. También se ocupará de la promoción y proyección de la imagen cultural, histórica, artesanal y turística, nacional e internacional, de la efeméride, además de impulsar estudios, investigaciones y publicaciones en el ámbito de Les Fogueres de Sant Joan.

“Las Hogueras son un patrimonio de toda la ciudadanía alicantina, por lo que el Centenario es un asunto de gran importancia para la ciudad y consideramos necesario crear una organización en la que se encuentren representados todos los sectores de carácter económico, político, social y cultural de Alicante”, ha recalcado Cutanda. “Abrimos, pues, esta Fundación a todos los grupos políticos municipales y todas aquellas organizaciones y entidades públicas y privadas de nuestra ciudad que comparten un vínculo con la Festa del Foc, así como a todos los ciudadanos que, de manera individual, deseen aportar su granito de arena a la celebración de este primer centenario”, ha añadido.

Cutanda ha incidido en que “este aniversario merece una estructura sólida, transparente y capaz de integrar a todos los sectores sociales, culturales, económicos e institucionales de nuestra ciudad porque las Hogueras pertenecen a todos y queremos que todos puedan sentirse parte de este camino hacia 2028”. También ha destacado que la Fundación “nace desde el consenso, desde el diálogo y desde el respeto a la historia de nuestra fiesta. Por eso”, ha agregado, “en sus órganos estarán presentes el Ayuntamiento, representado por todos los grupos políticos municipales; la Federació de Les Fogueres de San Joan; los expresidentes de la fiesta; el gremio de artistas y diferentes entidades y organizaciones vinculadas a Alicante y a nuestras tradiciones”.

Por su parte, Olivares ha subrayado “el gran acierto” de la puesta en marcha de esta Fundación y ha recordado que los foguerers y barraquers son “activos esenciales en la preparación del Centenario porque somos quienes, día a día, damos forma a la fiesta oficial de la ciudad”. “Tenemos muchas ganas de enseñar al mundo que les Fogueres de Sant Joan son una fiesta única e impresionante, que llena la ciudad de vida durante todo el año”, ha recalcado.

A su vez, Llorens ha agradecido a Barcala que haya contado con él “para esta gran responsabilidad y este reto apasionante, abierto a toda la ciudad de Alicante para conseguir entre todos realizar un homenaje a tantas personas que desde 1928 han contribuido a hacer de las Hogueras una fiesta única y reconocida en todo el mundo, que vive un momento de esplendor”. Llorens ha recordado que vive con pasión les Fogueres desde que era un niño y se ha mostrado convencido de que toda la sociedad alicantina se implicará en la celebración del histórico aniversario.

Órganos de gobierno: Patronato y Comisión Ejecutiva

Los estatutos de la Fundación establecen que sus órganos de gobierno son el Patronato y la Comisión Ejecutiva. El primero de ellos estará presidido por el alcalde y contará con el presidente de la Federación de les Fogueres como vicepresidente primero y con la concejala de Fiestas como vicepresidenta. También integrarán el Patronato en calidad de vocales un representante de cada grupo municipal, hasta ocho expresidentes de la Federació y un miembro del gremio de artistas y constructores, entre otros.

En cuanto a la comisión ejecutiva de la Fundación, estará presidida por Andrés ‘Nino’ Llorens, expresidente del órgano gestor de las Hogueras, “un gran conocedor del mundo de la Fiesta y una persona muy querida y reconocida en todos los estamentos del mundo fogueril”, ha precisado Cutanda. De la comisión ejecutiva también formarán parte como vicepresidentes primero y segundo, la concejala de Fiestas y el responsable de la Federació, así como un máximo de seis vocales.

Este órgano ejecutivo se ocupará de la gestión, organización y celebración de las actividades aprobadas por el Patronato y se erige en responsable de contratación de la Fundación. También se encargará de elaborar el plan de actuación, las cuentas anuales y demás documentación contable y económico-financiera necesaria para la rendición de cuentas de la Fundación, así como de confeccionar y aprobar el proyecto de presupuestos anuales.

“Tenemos por delante un reto apasionante; un reto que no consiste únicamente en organizar actos o eventos., sino en emocionar, en recordar de dónde venimos, explicar a las nuevas generaciones lo que significan Les Fogueres y cuidar nuestro patrimonio artístico y humano”, ha proseguido Cutanda. “Y también en proyectar Alicante hacia el futuro a través de una de sus mayores señas de identidad. Queremos que el centenario sea un homenaje a quienes comenzaron esta historia en 1928 plantando aquellos primeros monumentos y también que sea una oportunidad para seguir construyendo los próximos cien años de fiesta. Y para ello necesitamos a toda la ciudad”, ha concluido.