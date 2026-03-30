Amplían los horarios de los autobuses nocturnos de Alicate durante la Semana Santa

El Ayuntamiento de Alicante amplía por primera vez el servicio de las líneas nocturnas del autobús urbano hasta la madrugada durante toda la Semana Santa para facilitar los desplazamientos con motivo de las procesiones. Los servicios extraordinarios se iniciarán la noche del lunes, martes y miércoles santo hasta las 2 de la madrugada, el resto de días hasta el Domingo de Pascua de Resurrección se mantendrán hasta las 6:30 horas, con salidas cada hora desde la Plaza Puerta del Mar en dirección Playa San Juan (22N), Villafranqueza (13N) y Ciudad de Asís-Plaza de la Luna (3N).

Los servicios nocturnos extraordinarios se configuran para los días 30, 30 de marzo y uno de abril, lunes, martes y miércoles santo, con cuatro salidas desde Puerta del Mar, una por hora, entre las 23 horas y las 2 de la madrugada, en las líneas 03N hasta la Plaza de la Luna y 13N hasta Villafranqueza; y entre las 22:50 y las 2:20 horas en la 22N que conecta con Playa San Juan.

En este sentido, del lunes al miércoles santo, días 30, 31 de marzo y 1 de abril, la línea 3N realizará cuatro salidas desde Puerta del Mar a las 23:00, 00:00, 01:00 y 02:00 horas en dirección a la Plaza de la Luna; la 13N hará lo propio en los mismos horarios; mientras que la 22N que conecta con Playa San Juan ampliará sus salidas a las 22:50, 00:00, 01:10 y 02:20 horas.

El resto de días, jueves, viernes y sábado hasta la madrugada del domingo, entre el 2 y el 5 de abril, se mantendrán los servicios ordinarios previstos de esas líneas nocturnas con salidas cada hora hasta las 06:30 horas.

Líneas y horarios

Concretamente, la línea 03N realizará salidas desde Puerta del Mar en dirección a la Plaza de la Luna en dirección oeste a las 23:30, 00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:30 y 6:30; mientras que la 13N que conecta el centro con los barrios de la Zona Norte hasta Villafranqueza tendrá salidas a las 23:30, 00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:30 y 6:30. Finalmente, la conexión con Playa San Juan partirá de la parada Puerta del Mar a las 23:30, 00:40, 01:50, 02:55, 04:10, 05:20 y 06:30.