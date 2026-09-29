Alicante reconoce a Cruceros Kontiki y a La Milagrosa en la celebración del Día Mundial del Turismo

Alicante ha reconocido este martes a Cruceros Kontiki y al hotel La Milagrosa en la celebración del Día Mundial del Turismo. El alcalde, Luis Barcala, ha destacado que “estamos pensando en el presente y futuro del turismo y de la ciudad a medio y largo plazo con una revisión global a través del Plan General, para decidir de forma responsable lo que queremos ser”. “Alicante es un destino necesario donde los visitantes saben que van a obtener un servicio de primera calidad del que podemos sentirnos orgullosos y que nos acerca al objetivo de ser un referente turístico”, ha asegurado el alcalde.

El acto, que se ha celebrado en el Salón Azul, ha reunido a representantes del sector y de la sociedad alicantina. El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha afirmado que “la Comunidad Valenciana lleva ya 100 años de éxito turístico por lo que hoy es el día de poner en valor lo conseguido y seguir esforzándonos”. Además, ha avanzado que, al igual que Alicante, la Comunidad Valenciana también trabaja en un Plan Estratégico porque “han cambiado los mercados, las demandas de los turistas y también hemos cambiado nosotros” y para materializarlo apostó por la colaboración público-privada.

Los premiados este año

Este año el Premio a la Trayectoria Turística es para Cruceros Kontiki que cumple 70 años y el Premio a la Innovación y Sostenibilidad Turística para el hotel La Milagrosa. El director gerente del hotel La Milagrosa-Be Alicante, Juan Fernando Lozano, ha agradecido “a la familia Ibarra-Manzanaro la puesta en marcha de un proyecto en 1958 sobre el que se ha podido construir y seguir creciendo”. Este establecimiento, que lleva la sostenibilidad por bandera en el día a día está ligado al casco histórico y su modelo de crecimiento les ha permitido añadir recientemente un segundo hotel, Milagrosa Porta Ferrisa y planificar la próxima apertura de un tercero, el Milagrosa Bazán además de contar también con apartamentos turísticos.

Por su parte, el gerente de Cruceros Kontiki, José Manuel Díaz, ha recordado que su padre, Salvador Díaz, “fue quien empezó con los viajes a Tabarca y ahora podemos decir que llevamos toda la vida uniendo Alicante con nuestro pequeño gran tesoro que es esta isla mediterránea única”. Díaz ha relatado como esta empresa familiar ha ido adaptándose a los tiempos. “De las canoas de madera pasamos a los barcos de fibra de vidrio, a los catamaranes, y ahora a un nuevo catamarán adaptado a las nuevas tecnologías propulsado con energías renovables que esperamos tener en 2028”, ha indicado.

El alcalde situó a ambos premiados como “ejemplo del cambio que proponemos, de la adaptación, la innovación y el trabajo no sólo para sus respectivas empresas sino por Alicante, para contribuir a su crecimiento, bienestar y sostenibilidad”.

Acciones del Patronato Municipal de Turismo City & Beach

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha resumido algunas novedades del Patronato de Turismo, entre las que destacan “más de 70 acciones inéditas de promoción desde 2023, en España y Europa, con presentaciones en mercados estratégicos, la semana pasada Cascais (Portugal), donde Alicante no había estado nunca; Más de 300 congresos desde 2023 y una veintena cerrados para 2027, casi la mitad son internacionales; Un total de 54 rodajes en 2025, frente a los 48 de 2024, y solo en el primer semestre de 2026 los rodajes ya han generado más de 4.100 pernoctaciones hoteleras; y a través del Plan de Sostenibilidad Turística estamos implantando un sistema inteligente en el Castillo de Santa Bárbara para conocer cómo se mueven los visitantes por la fortaleza y tomar decisiones con datos”.

Poquet ha adelantado que “trabajamos desde hace un año en un documento que pronto se presentará públicamente, la Estrategia Turística de Alicante 2027-2030, de la mano del sector. Se trata de diseñar todos juntos la Alicante turística que queremos para los próximos años”·