colaboración entre vecinos

Alicante y Elche impulsan una línea de transporte de alta capacidad que una puntos estratégicos de ambas ciudades

Los concejales de Urbanismo de los dos municipios acuerdan en una reunión celebrada en Alicante promover la conexión de los principales ejes económicos, estaciones de tren, aeropuerto y universidades

Redacción

Alicante |

Antonio Peral con su homónimo de Elche y técnicos de ámbos consistorios
Antonio Peral con su homónimo de Elche y técnicos de ámbos consistorios | Ayuntamiento de Alicante

Los ayuntamientos de Alicante y Elche han acordado promover de forma conjunta el desarrollo de una línea de transporte público de alta capacidad entre ambos municipios y unir fuerzas en la propuesta de ampliación del tramo interurbano de la A-70 a tres carriles para favorecer la movilidad entre ambos municipios. Estas actuaciones se han puesto sobre la mesa en una reunión celebrada en Alicante, a la que han asistido el concejal de Urbanismo de Alicante, Antonio Peral, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Hacienda y Urbanismo de Elche, Francisco José Soler Obrero, y técnicos de ambos consistorios.

"La relación entre Alicante y Elche y el trabajo colaborativo para desarrollar estrategias conjuntas en cuanto a movilidad, desarrollo económico, dotaciones y formación superior pasan por su mejor momento y ambos consistorios estamos decididos a potenciar el área funcional Alicante-Elche como motor social, económico y cultural del entorno metropolitano”, ha señalado el concejal Antonio Peral, que ha destacado que “el desarrollo de una movilidad sostenible y eficiente entre ambos municipios es fundamental para el éxito de estas estrategias”.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo de Elche, Francisco José Soler Obrero, ha incidido en que “Alicante y Elche forman el principal eje económico, universitario y empresarial de la provincia y necesitan infraestructuras acordes a su realidad actual. Esta conexión de alta capacidad permitirá avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y competitiva, facilitando los desplazamientos diarios de miles de personas”.

En este sentido, del encuentro han salido propuestas muy concretas que el Ayuntamiento de Alicante se ha comprometido a plasmar en el borrador del Plan General Estructural (PGE) y en el Plan de Movilidad Urbana y el de Elche a trasladarlo a su propio planeamiento y proponerlo de forma conjunta a la Generalitat.

La principal de ellas es la creación de una línea de transporte público de alta capacidad que conecte ambos municipios y enlace dotaciones de movilidad, económicas y de formación estratégicas como son la Estación Intermodal de Alicante y la Estación de Elche, el aeropuerto, las áreas industriales, IFA, la UA y la UMH.

Esta línea favorecería la movilidad sostenible entre ambos municipios, conectando puntos de interés y se complementaría con la propuesta conjunta de para que la A-70 se amplíe a tres carriles en el tramo interurbano, como ya plantea Alicante en su borrador de PGE, lo que agilizaría el tráfico rodado privado.

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