Alicante y Elche impulsan una línea de transporte de alta capacidad que una puntos estratégicos de ambas ciudades

Los ayuntamientos de Alicante y Elche han acordado promover de forma conjunta el desarrollo de una línea de transporte público de alta capacidad entre ambos municipios y unir fuerzas en la propuesta de ampliación del tramo interurbano de la A-70 a tres carriles para favorecer la movilidad entre ambos municipios. Estas actuaciones se han puesto sobre la mesa en una reunión celebrada en Alicante, a la que han asistido el concejal de Urbanismo de Alicante, Antonio Peral, el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Hacienda y Urbanismo de Elche, Francisco José Soler Obrero, y técnicos de ambos consistorios.

"La relación entre Alicante y Elche y el trabajo colaborativo para desarrollar estrategias conjuntas en cuanto a movilidad, desarrollo económico, dotaciones y formación superior pasan por su mejor momento y ambos consistorios estamos decididos a potenciar el área funcional Alicante-Elche como motor social, económico y cultural del entorno metropolitano”, ha señalado el concejal Antonio Peral, que ha destacado que “el desarrollo de una movilidad sostenible y eficiente entre ambos municipios es fundamental para el éxito de estas estrategias”.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo de Elche, Francisco José Soler Obrero, ha incidido en que “Alicante y Elche forman el principal eje económico, universitario y empresarial de la provincia y necesitan infraestructuras acordes a su realidad actual. Esta conexión de alta capacidad permitirá avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y competitiva, facilitando los desplazamientos diarios de miles de personas”.

En este sentido, del encuentro han salido propuestas muy concretas que el Ayuntamiento de Alicante se ha comprometido a plasmar en el borrador del Plan General Estructural (PGE) y en el Plan de Movilidad Urbana y el de Elche a trasladarlo a su propio planeamiento y proponerlo de forma conjunta a la Generalitat.

La principal de ellas es la creación de una línea de transporte público de alta capacidad que conecte ambos municipios y enlace dotaciones de movilidad, económicas y de formación estratégicas como son la Estación Intermodal de Alicante y la Estación de Elche, el aeropuerto, las áreas industriales, IFA, la UA y la UMH.

Esta línea favorecería la movilidad sostenible entre ambos municipios, conectando puntos de interés y se complementaría con la propuesta conjunta de para que la A-70 se amplíe a tres carriles en el tramo interurbano, como ya plantea Alicante en su borrador de PGE, lo que agilizaría el tráfico rodado privado.