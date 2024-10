Alicante aumenta las sanciones contra los incumplidores de las normas de limpieza y recogida de basura

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno el proyecto de ordenanza de Limpieza de los Espacios P煤blicos y Gesti贸n de Residuos, que sustituir谩 a la actualmente vigente aprobada por acuerdo plenario el 24 de noviembre de 2016.

El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gesti贸n de Residuos, Manuel Villar, ha explicado que 鈥渓a nueva normativa aborda todos los aspectos relacionados con la limpieza urbana, la recogida y gesti贸n de los residuos, incluy茅ndose de forma espec铆fica la recogida selectiva, as铆 como la regulaci贸n y, por primera vez, la regulaci贸n del uso del Centro de Transformaci贸n de Residuos y la Red de Ecoparques. Adem谩s, se refuerzan las facultades de los inspectores tanto en el control de la concesi贸n del servicio como del cumplimiento de la selecci贸n de residuos en origen de particulares y en el levantamiento de actas de inspecci贸n鈥.

Villar ha se帽alado que 鈥渆ste proyecto aborda adem谩s de forma m谩s especifica que la anterior normativa aspectos como la limpieza y recogida de residuos en playas, veladores, de eventos en la v铆a p煤blica (conciertos,...) 鈥 estos 煤ltimos requerir谩n tener un plan y un responsable de la gesti贸n de residuos-, la obligaci贸n de la actividad comercial y de hosteler铆a de la recogida separada de residuos y su dep贸sito conforme a la normativa municipal, al igual que en los mercadillos, as铆 como una revisi贸n m谩s detallada de la gesti贸n de otros residuos derivados de la construcci贸n y demolici贸n, as铆 como la poda y jardiner铆a o los residuos peligrosos, entre otros鈥.

"El horario de dep贸sito de residuos se mantiene entre las 20:00 y las 24:00 horas, salvo en el residuo org谩nico que requiere el uso de la tarjeta electr贸nica para la apertura del contenedor" ha se帽alado Villar.

R茅gimen sancionador

Tambi茅n incluye un r茅gimen sancionador, ajustado a lo que marca la normativa nacional y auton贸mica, con tres tipos de sanciones, leves, graves y muy graves, que van desde los 300 a los 3.000 euros y en el que se ha ampliado el n煤mero de supuestos en virtud de esta revisi贸n pasando de 63 de la anterior normativa a 86 inicidiendo en las cuestiones que m谩s preocupan a los usuarios, en virtud de la encuesta realizada por el servicio como puedan ser el deposito de papeles, bolsas, colillas, chicles en la v铆a p煤blica fuera de los contenedores y papeleras, el dep贸sito residuos fuera del horario establecido, o dejar enseres y voluminosos en espacios p煤blicos sin avisar al servicio de recogida, las micciones o defecaciones de personas en la v铆a p煤blica -que llegan a triplicar la sanci贸n pasado de 300 hasta 900 euros- o la no recogida de los excrementos de mascotas y su dep贸sito en los lugares correspondientes, as铆 como la no diluci贸n de las mismas con agua o no llevar bolsas de recogida con multas que pueden alcanzar hasta 900 euros.

Tambi茅n se podr谩 sancionar la falta de limpieza de grafitis en las fachadas, considerado como una falta grave, con hasta 780 euros. Las sanciones m谩s graves como puedan ser las relacionadas con el abandono de residuos derivados de la construcci贸n o el derribo llegar谩n al m谩ximo de 3.000 euros.