Alicante adorna la avenida de Denia para recibir a la Peregrina con plantaciones de flores y nuevas palmeras

El Ayuntamiento de Alicante, a través del Departamento de Zonas Verdes y del servicio municipal Brota Alicante, gestionado por STV Gestión, ha intensificado en las últimas semanas los trabajos de puesta a punto de las zonas verdes de la avenida de Denia para recibir a la Peregrina, además de los parterres y zonas verdes de los barrios de la ciudad.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, ha resaltado que “estas actuaciones, que se han desarrollado de forma coordinada en todos los barrios, han prestado especial atención a espacios que son clave en el calendario festivo de estos meses, como es el caso de la avenida de Denia, por la que miles de romeros acompañarán a la Santa Faz el próximo jueves 16 de abril en su recorrido hasta el Monasterio que lleva su nombre con el objetivo de que Alicante se ponga más guapa como cada primavera y ofrezca su mejor imagen”.

Los operarios de Brota Alicante ha procedido a la reposición de hasta 18 palmeras en la avenida de Denia y a la plantación de cientos de especies florales y arbustivas en los parterres centrales y laterales de una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad y que será escenario principal en la peregrinación que el próximo jueves realicen miles de alicantinos al monasterio de la Santa Faz.

En esta vía, una de las arterias principales de tráfico de la ciudad, se han llevado a cabo labores específicas para mejorar su imagen, teniendo en cuenta siempre su funcionalidad. Entre los trabajos realizados destacan el escardado manual de malas hierbas, la limpieza y recorte de setos, la siega de césped y la reposición de arbustiva, así como la poda de palmeras y la reposición de ejemplares en la mediana. Asimismo, se han ejecutado trabajos de levantado de arbolado para mejorar la seguridad y la visibilidad del entorno.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia de mejora de la infraestructura verde que el Departamento de Zonas Verdes desarrolla junto con STV Gestión. En este sentido, se han realizado multitud de actuaciones en los últimos meses, como la reposición masiva de plantas arbustivas en distintos puntos de la ciudad, seleccionando especies adaptadas al clima mediterráneo y las condiciones urbanas con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y un mantenimiento más eficiente.

Reposición de arbolado y palmeras

En cuanto al arbolado, el Ayuntamiento de Alicante mantiene en marcha desde hace unos meses la campaña de reposición que culminará con la plantación de cerca de 500 nuevos ejemplares en todos los barrios. Esta actuación responde a la necesidad de sustituir árboles que no han logrado desarrollarse adecuadamente y presta especial atención al arbolado de alineación en calles y avenidas, más expuesto a las condiciones propias del entorno urbano.

Los trabajos incluyen la preparación de alcorques y el destoconado, un proceso necesario para eliminar los restos de árboles retirados y acondicionar correctamente el terreno. Las especies seleccionadas han sido elegidas por su adaptabilidad y resistencia, contribuyendo a mejorar la biodiversidad urbana y a reforzar el papel de los árboles en la mitigación del efecto isla de calor.

Por otro lado, también se han repuesto palmeras en distintos puntos de la ciudad. En la avenida de Denia mediante la especie Livistona, mientras que en la plaza de la Santísima Faz se han incorporado Phoenix dactylifera y en la avenida de la Estación se ha optado por Phoenix canariensis.

Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento mejora los espacios verdes en una campaña tan importante como la de primavera, y apuesta por un modelo de ciudad más sostenible, resiliente y preparada para el disfrute de la ciudadanía y de las personas que la visitan, durante todo el año.