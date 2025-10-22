LA ACGCBCV, en Cannes, en la Feria IGTM.

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) se encuentra en Cannes (Francia) promocionando la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana como destino de golf de referencia internacional en la feria Internacional Golf Travel Market (IGTM) entre el 20 y el 23 de octubre, de la mano y en colaboración con Turismo Comunitat Valenciana, y Patronato de Turismo de la Costa Blanca.

La ACGCBCV continúa con su ambicioso Plan de Acciones de promoción exterior del destino, suponiendo esta feria una de las últimas acciones del año. IGTM es uno de los principales certámenes del sector del turismo de golf, que reúne a los principales touroperadores especializados en golf con las empresas asistentes de los diferentes destinos.

La IGTM se celebra desde 1998 con una media de participación de unos 500 expositores y 350 touroperadores, reuniendo a más de 1.000 profesionales de la industria del turismo de golf de más de 40 países. En esta edición, la ACGCBCV comparte stand con Turisme C. Valenciana y sus hoteles colaboradores Ona Aldea del Mar y Ona Ogisaka están también presentes con un stand propio. La feria tiene lugar en el mismo Palacio de Festivales y Congresos de Cannes donde se celebra cada año el prestigioso Festival de Cine de Cannes.

La ACGCBCV asiste en representación de todo el destino, habiendo cerrado citas con tour operadores especialistas en golf durante las 3 jornadas habilitadas (martes, miércoles y jueves) para difundir los puntos fuertes del destino que cuenta con 30 campos de golf, obra de los más grandes diseñadores como Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Severiano Ballesteros, Javier Arana, Bernard Langer o Chema Olazábal entre otros, una extensa planta hotelera de gran calidad y diferentes tipologías, una gran variedad de restaurantes donde disfrutar la rica gastronomía mediterránea y una amplia oferta de ocio complementario.

El golf es uno de los elementos más desestacionalizadores del turismo, generando 325.000 turistas de golf al año, más de 10.000 puestos de trabajo y 510.000 pernoctaciones al año en la C. Valencina, generando además riqueza en otros subsectores y actividades como hoteles, restaurantes, comercios, taxis, rent a car, aeropuertos, etc. Uno de los objetivos de la ACGCBCV es unir y hacer más fuerte y competitivo el destino, vertebrar el territorio y optimizar las acciones promocionales referentes al turismo de golf en la C. Valenciana.