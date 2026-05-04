El acceso al Castillo de Santa Bárbara queda restringido a taxis y autobuses urbanos

El acceso al Castillo de Santa Bárbara está limitado a la lanzadera del autobús urbano y a los taxistas desde este lunes y hasta el día 20 de mayo con motivo de la ejecución de las obras de la conexión peatonal en su último tramo, desde el parking de La Ereta y la entrada de la fortaleza. El paso de vehículos privados quedará prohibida durante estos 16 días, al reservarse la zona de aparcamiento previa para el giro de los vehículos del transporte público.

De la misma manera, queda terminantemente prohibida la entrada de cualquier otro tipo de vehículo, incluyendo servicios turísticos -como los Tuc Tuc o minibuses– además de los vehículos particulares.

Toda la información podrá consultarse en la aplicación (app) ‘Alicante se mueve’ y a través de la web www.movilidad.alicante.es.

Acceso peatonal

Plano de la zona de obras | Ayuntamiento de Alicante

Este proyecto contempla la mejora del entorno de la ladera noroeste del Castillo para acceder con un itinerario peatonal y, al mismo tiempo, se actúa en un sendero que conecta este pasillo principal con uno de los miradores del Benacantil. En el caso del camino principal el tramo suma 4.539 metros cuadrados, mientras que en el caso del sendero asciende a 115 metros.

La actuación consiste principalmente en reordenar el espacio y crear una conexión peatonal pavimentado con zonas ajardinadas que constarán de un paisajismo acorde con el entorno creando espacios continuos y fluidos. Además se instalarán nuevos bancos circulares y se efectuarán mejoras en la iluminación. De esta forma la senda peatonal será también accesible para personas con movilidad reducida.