Potenza y láser Tulio: la nueva alianza tecnológica para mejorar mentón, cuello y escote en Centro Dermatológico Estético

Las nuevas tecnologías en medicina estética continúan avanzando con el objetivo de mejorar la calidad de la piel de forma cada vez más eficaz y respetuosa con los rasgos naturales. En Más de uno Alicante hemos hablado con la doctora Patricia de la Herrán, de la Unidad de Medicina Estética Facial del Centro Dermatológico Estético de Alicante, sobre una de las combinaciones más novedosas que ya se aplica en consulta: el láser Tulio junto a la radiofrecuencia con microagujas Potenza.

El láser Tulio se ha convertido en uno de los tratamientos más avanzados para mejorar la calidad superficial de la piel. Su acción estimula la renovación celular, aportando más luminosidad, un tono más homogéneo y una textura más fina. Está especialmente indicado para combatir los signos visibles del envejecimiento y mejorar el aspecto general de la piel.

Por su parte, Potenza actúa en capas más profundas gracias a la radiofrecuencia combinada con microagujas. Este sistema permite estimular de forma intensa la producción natural de colágeno y elastina, lo que se traduce en un efecto tensor progresivo y una mejora de la firmeza desde el interior.

Según explica la doctora Patricia de la Herrán, esta combinación resulta especialmente interesante para tratar el tercio inferior del rostro, una zona donde con el paso del tiempo se pierde definición.

Además del rostro, el tratamiento también se aplica en zonas como el escote, donde la calidad de la piel suele deteriorarse con el paso de los años y la exposición solar.

La especialista destaca que estas tecnologías pueden combinarse, cuando es necesario, con tratamientos inyectables para lograr resultados más completos y naturales. El objetivo, explica, no es cambiar los rasgos, sino mejorar la calidad de la piel y recuperar la firmeza de manera progresiva.

La llegada de Potenza al Centro Dermatológico Estético de Alicante, combinada con el láser Tulio, amplía así las opciones para quienes buscan mejorar la piel del rostro, cuello y escote con tratamientos cada vez más precisos y personalizados.