Se cumplen 50 años del fallecimiento de Óscar Esplá, uno de los grandes nombres de la música española del siglo XX

Este nuevo año se han cumplido los 50 años del fallecimiento del músico e intelectual alicantino, Oscar Esplá y con tal motivo la Concejalía de Cultura tiene previsto recordar su figura y rendirle homenaje con distintas actividades. Conciertos, exposiciones o recitales de piano en la calle son algunos de estos actos, de la mano del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá, cuyo director; Jesús María Gómez ha reivindicado la música de este compositor de primer nivel, al igual que sus contemporáneos.