Entre los propósitos de Año Nuevo, no olvides el amor consciente: respeto, límites y autoconocimiento

En un momento en el que hablar de amor y relaciones es casi constante, pero en el que cada vez se percibe más cansancio emocional y desconexión, la responsable de El Código del Amor ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, con Luz Sigüenza, para invitar a la reflexión y al entendimiento entre hombres y mujeres.

Lejos de plantear un enfrentamiento de géneros, la entrevista ha puesto el foco en una realidad más profunda: relaciones marcadas por heridas emocionales no resueltas, falta de educación afectiva y una presión social que empuja a vincularse desde el miedo, la exigencia o la confusión. Una situación que, según ha explicado Elsa Debra, no surge de la noche a la mañana, sino que es el resultado de dinámicas heredadas y aprendizajes emocionales incompletos que hoy salen a la superficie.

Durante la conversación hemos abordado las consecuencias reales de esta brecha: desgaste emocional, incomunicación y parejas que asumen roles que no les corresponden, alejándose de vínculos equilibrados y sanos. Un escenario que afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque se exprese de formas distintas.

Frente a este diagnóstico, la propuesta pasa por un cambio de mirada y de responsabilidad individual. Apostar por un nuevo paradigma relacional en el que cada persona se haga cargo de su mundo emocional, de sus límites y de su manera de amar. En este camino, conceptos como el amor consciente, el autoconocimiento y el respeto mutuo se convierten en herramientas clave para volver a encontrarse.

Desde El Código del Amor, trabajan precisamente en esa línea, acompañando procesos de crecimiento personal y relacional a través de propuestas como la integración del poder femenino consciente, entendida como una forma de recuperar el equilibrio interno, fortalecer la autoestima y crear relaciones más estables, maduras y duraderas.