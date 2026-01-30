El Campello inaugura la exposición más completa sobre Rafael Altamira con una sorpresa basada en Inteligencia Artificial

El Campello inaugurará este viernes, 30 de enero, a las 19:30 horas, la exposición “Rafael Altamira: un alicantino universal”, la muestra más completa realizada hasta la fecha sobre la trayectoria personal, intelectual y humana del jurista, literato, hispanista, humanista y pacifista de proyección internacional. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acogerá esta iniciativa que, además, incluirá una sorpresa relacionada con el uso de la Inteligencia Artificial, que se desvelará durante el acto inaugural.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha explicado los detalles de esta exposición en Más de uno Alicante, donde ha destacado la importancia de “poner en valor a una figura universal profundamente vinculada a nuestro municipio y a la historia del pensamiento moderno”. Junto a la concejala de Cultura, Dorian Gomis, el primer edil ha seguido de cerca el montaje de la muestra, compuesta por un total de 17 paneles.

La exposición recorre las principales etapas de la vida de Rafael Altamira: sus años de formación, su vinculación con la Institución Libre de Enseñanza, la Extensión Universitaria que impulsó en Oviedo, su viaje a América, los homenajes recibidos en Alicante, su etapa como Director General de Primera Enseñanza, su reconocimiento internacional y su participación en la creación del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. También se abordan su firme compromiso pacifista, el exilio en México tras la Guerra Civil, su fallecimiento y los homenajes póstumos, así como la reciente repatriación de sus restos a El Campello junto a los de su esposa, Pilar Redondo, cumpliendo así su voluntad.

En la organización de la muestra han participado el Ayuntamiento de El Campello, la Universidad de Alicante y el Instituto Jorge Juan de Alicante. Los comisarios son los académicos Francisco Moreno e Ignacio Ramos Altamira, bisnieto del intelectual, mientras que la coordinación ha corrido a cargo de la catedrática de la UA Eva Valero.

La exposición podrá visitarse hasta el 22 de febrero y está previsto que durante ese periodo sea recorrida por alumnos de los institutos públicos del municipio y de la comarca. Posteriormente, iniciará un itinerario por distintas sedes de la Universidad de Alicante y se ofrecerá a instituciones académicas y culturales de todo el país, con El Campello como punto de partida.