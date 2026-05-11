La 78ª edición del Grand Prix Vila-real recupera la contrarreloj por equipos y reunirá a 20 equipos élite y sub-23

La principal novedad de este año será la recuperación de la contrarreloj por equipos, una modalidad que no se disputaba desde anteriores ediciones celebradas en 1982 y 1992. La prueba inaugural tendrá lugar el 29 de mayo y recorrerá el trayecto entre el Estadio de la Cerámica y la ermita de la Virgen de Gracia.

La competición contará con tres etapas. La segunda se celebrará el sábado 30 de mayo con un recorrido de 137 kilómetros entre Vila-real y Morella, mientras que la tercera y última etapa tendrá lugar el domingo 31 de mayo con un trazado de 126 kilómetros entre Morella y Vila-real.

En total participarán 20 equipos, 19 nacionales y uno procedente de Holanda, en una prueba de categoría élite y sub-23 que volverá a incluir exigentes puertos de montaña como Culla, Ares y Morella.

Además, el Grand Prix Vila-real mantendrá este año su carácter solidario colaborando con la Asociación de Afectados CDKL5, una enfermedad genética rara vinculada al cromosoma X.