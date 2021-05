Tensa bronca entre Almeida y la delegada del Gobierno en Madrid por la gestión de la pandemia: "Se acabó la cordialidad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno en la Comunidad, Mercedes González, han protagonizado un tenso rifirrafe este miércoles, en plena rueda de prensa, acerca de la gestión de las restricciones de la pandemia. Sin embargo, a pesar del tono bronco y las recriminaciones entre ambos políticos, ambos han bromeado sobre la disputa, donde han actuado, en palabras de la socialista, como "un dúo de Pimpinela".

"Se acabó la cordialidad", aseguraba la socialista tras las palabras del alcalde, que pedía al Gobierno central una reflexión al ver cómo "comunidades autónomas gobernadas por partidos tan distintos" coinciden en que "no hay instrumentos necesarios" para combatir la pandemia tras el fin del estado de alarma. De hecho, la delegada del Gobierno le ha recriminado al popular que la Comunidad de Madrid rechace aplicar "todos los instrumentos que están a su alcance" como si tuvieran "un Covid a la madrileña".

Por su parte, Almeida ha recordado que el problema es que cada comunidad autónoma tiene ahora un criterio distinto "en función de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia". "Por eso era necesario, a nuestro juicio, no un espantajo jurídico, sino un plan que nos lleve a una cobertura normativa a todos", le espetaba el alcalde, a lo que la socialista respondía diciendo que "lo que no se puede hacer es estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar". Mercedes González también ha bromeado después de esta intervención, ante la incredulidad de los periodistas: "A la salida cobramos".

"Voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada"

Almeida ha aludido al presidente Sánchez, al que ha criticado por "comprometerse a que hubiera un plan B para que, decaído el Estado de Alarma, hubiera seguridad jurídica"." Lo que digo es que no nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta a su palabra", ha señalado el alcalde. Ante esta alusión, la delegada ha dudado en salir en defensa del Ejecutivo: "Voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada", y le ha recordado que está aquí como alcalde de la capital. "Tú ya sabes que cuando me dan, respondo", ha alegado.

Almeida ha admitido entonces que él va a defender a los madrileños y la delegada del Gobierno ha replicado: "Pues vamos a defender a lo madrileños frente al Covid y dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez".