¿Por qué bloqueó Ayuso a García Egea? La presidenta de Madrid se lo cuenta a Pablo Motos en El Hormiguero

Isabel Díaz Ayuso ha sido la invitada al programa de este martes de El Hormiguero con Pablo Motos. En su entrada parte del público ha gritado 'presidenta, presidenta' a lo que ha contestado que es lágrima fácil, a ver si se iba a emocionar antes de empezar la entrevista.

"No sé de qué me hablas", responde Ayuso a la pregunta de lo que está pasando en el PP. "Esto pasa en todas las familias. De esto se sale unidos, tenemos un partido que es la alternancia. Quiero llevar la ilusión del 4 de mayo, que existe, a todos los rincones de la comunidad. Tenemos siempre el foco puesto pero (Almeida) y yo hemos tenido siempre mucha complicidad. Tenemos química y no vais a encontrar una sola declaración en la que no nos hayamos apoyado. Hemos dado nuestra vida por Madrid. Tras una pandemia como esta, gestionando tanto dolor, no da para descentrarse después de venir de los infiernos".

Sobre su controvertida relación con Almeida, Ayuso asegura que para nada es mala sino todo lo contrario: "Casi todo lo que se lee en internet no lo hemos dicho ninguno. Los dos nos hemos comprometido a seguir trabajando juntos por Madrid. Mi lugar es la Comunidad de Madrid. Nunca estaré en un lugar tan bonito. Mi carrera política empieza y acaba en Madrid. Estoy al servicio de España desde Madrid".

La pregunta más directa de Pablo Motos:¿Por qué tú no puedes ser presidenta del PP de Madrid? ¿Qué le molesta al Partido Popular de ti?: "Voy a dar un paso adelante. Lleva un año y medio hablándose. Ahora lo que pienso es que me tocaba ser transparente y dar este paso. Tengo ilusión por tener un proyecto, es lo que he hecho y lo que he dicho. España está en una situación tan delicada que una alternativa como el PP es necesaria. Los congresos son muy jugosos, da igual el acto en el que esté que me preguntan por el congreso".

"Esta es mi casa, soy leal a mi organización y a las personas que han confiado en mí, también con Pablo Casado. Pero tengo criterio propio. Nunca haré nada que me pese en mi conciencia", asegura

No cree en el fuego amigo desde su partido

Ante las insinuaciones de fuego amigo de su partido, la presidenta cree que no son reales: "Sería gravísimo, estoy convencida de que no está pasando eso. A todo el mundo le pueden fabricar informaciones. Pero no me intimida, si me intimidara es que estaría despistada. Desde la oposición y redes sociales me han hecho todo tipo de campañas de desprestigio. Me compensa porque ser presidenta de la Comunidad de Madrid es lo más bonito del mundo"

Pedro Sánchez en persona es muy seguro de sí mismo, encantado de verse, pero sabes que te está mintiendo. No estoy especialmente contenta con él"

Sobre Pedro Sánchez y la relación entre ambas se muestra irónica: "No es la relación más explosiva. En persona es muy seguro de sí mismo, encantado de verse, pero sabes que te está mintiendo. No estoy especialmente contenta con él"

Confía en la victoria de Pablo Casado en las próximas generales: "Creo que Pablo Casado no va a perder las elecciones. Va a acabar bien. El PP es el partido del pueblo, en el que se miran niños, mayores, campo, empresas... Un proyecto necesario ahora que las cosas van a venir tan mal"

El bloqueo a Teodoro García Egea en Whatsapp

"Todo tiene explicación. Yo tengo un teléfono que lo tiene toda España. Todos los días me llegan convocatorias, mensajes, gente que se ofende porque no le contesto. Al día puedo recibir cada minuto tres o cuatro whatsapps. Abrí un segundo teléfono para tener línea urgente con mis directos. Ahí cerré el paso en el segundo y seguí con el primero, y ahí se ha formado el lío de me ha bloqueado, no me ha bloqueado... Egea no está bloqueado en el otro". Pablo Motos repregunta, ¿En uno está bloqueado y en el otro no? Responde Ayuso, "Sí. De todas formas los políticos tenemos que dar otro tipo de explicaciones. No sé quién lo ha contado. Yo no desde luego. Tengo dos teléfonos, así que por favor no me escribáis a los dos".