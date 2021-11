Ayuso y Martínez-Almeida volverían a ganar unas elecciones a la alcaldía y la comunidad, según una encuesta

El PP con un 46,2 por ciento de intención de voto (66 escaños) estaría al borde de lograr la mayoría absoluta en unas elecciones a la Comunidad de Madrid, seguido de Más Madrid que con un 18,1 por ciento de votos lograría 25 escaños, según la encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo.

En el Ayuntamiento de la capital la intención de voto es liderada por el PP con un 35,4 por ciento (22 concejales), seguido de Más Madrid con un 25,1 (15), PSOE con 12,2 (7), Unidas Podemos con 9,8 (5), Ciudadanos con 8,4 (4) y VOX que obtendría un 6,9 (4).

Almeida crece pero se queda lejos de la gran mayoría que mantiene Ayuso

volverían a ganar las elecciones a la alcaldía y a la Comunidad autónoma, según la encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo. Ayuso además de forma abrumadora, aún más que en el mes de mayo. La encuesta de sigma dos le da un punto y medio de porcentaje de voto más., 66, de forma que

En cuanto a José Luis Martínez-Almeida ganaría por primera vez las elecciones al Ayuntamiento, cosa que no pudo hacer en 2019. Sube además de 15 a 22 concejales aunque queda lejos, eso sí, de los 29 que suponen mayoría absoluta. Seguiría dependiendo de Ciudadanos, que pierde 7 concejales, pero no desaparece, y también de Vox.

El PP con un 46,2% de intención de voto estaría al borde de lograr la mayoría absoluta en unas elecciones a la Comunidad de Madrid, seguido de Más Madrid que con un 18,1% de votos, según el sondeo de Sigma Dos para El Mundo.

El PSOE sería la tercera fuerza política en intención de voto con un 16,3%, al que seguirían VOX con un 9,3% y Unidas Podemos-Izquierda Unida que alcanzaría un 2,9%.

Ciudadanos con un 2,9% de porcentaje de voto no obtendría representación parlamentaria.

Y adelanta también hoy El Español otro sondeo, que publicará mañana que asegura que Pablo Casado ha perdido 17 escaños en el último mes por la situación del PP de MAdrid. De 118 diputados que obtenía el 10 de octubre, se quedaría ahora en solamente 101.