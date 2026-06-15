Los profesionales que cambian la vida de miles de niños ya tienen su gran reconocimiento

La Comunidad de Madrid ha entregado este lunes los primeros Premios de Buenas Prácticas en Atención Temprana para reconocer la labor de profesionales, centros y entidades que trabajan con menores de hasta seis años con trastornos en el desarrollo o discapacidad. Entre los galardonados figuran el Servicio de Neonatología del Hospital Clínico San Carlos, las Escuelas Infantiles Montemadrid, la Asociación ALEPH-TEA, el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y Lola Sánchez por su implicación familiar.

El reconocimiento ha tenido lugar en la Real Casa de Postas, en un acto presidido por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien ha destacado la importancia de la Atención Temprana como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades especiales y de sus familias. Durante su intervención, la consejera puso en valor el compromiso de los profesionales y entidades que acompañan a los menores en las primeras etapas de su desarrollo.

En la categoría de Sanidad, el premio ha recaído en el Servicio de Neonatología del Hospital Clínico San Carlos por su modelo de atención integral a los recién nacidos, centrado en la prevención, la detección precoz y la intervención temprana. Entre las medidas que desarrolla destacan el contacto piel con piel y el fomento de la lactancia materna para favorecer el desarrollo del bebé.

Las Escuelas Infantiles Montemadrid han sido distinguidas en el ámbito educativo por un modelo inclusivo que entiende la diversidad como una oportunidad. El centro dispone de seis unidades de apoyo a la integración y seis aulas específicas para alumnado con trastornos generalizados del desarrollo.

En Acción Social, el reconocimiento ha sido para la Asociación ALEPH-TEA por más de veinte años de trabajo con personas con trastorno del espectro autista. Su metodología apuesta por intervenir en los entornos cotidianos del menor, como el hogar o la escuela, favoreciendo además la participación activa de las familias.

El premio en Investigación ha recaído en el Servicio de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por sus estudios sobre las causas, el diagnóstico y el tratamiento integral del trastorno del espectro autista, desarrollados junto a centros nacionales e internacionales.

Por su parte, Lola Sánchez ha recibido el galardón en la categoría de Implicación Familiar por su dedicación como madre de seis hijos, tres de ellos con discapacidad, un reconocimiento a su compromiso y apoyo constante.

Durante el acto también se ha puesto de relieve la evolución de la Red Regional de Atención Temprana. Desde 2021, el número de plazas públicas ha aumentado un 98,4%, pasando de 3.777 a las 7.494 actuales repartidas en 55 centros especializados. Además, el Ejecutivo autonómico aprobó el pasado año un nuevo decreto para simplificar los trámites administrativos, mejorar la calidad del servicio y unificar en una sola visita la valoración de los menores de seis años.