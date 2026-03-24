Nueva Ordenanza de Movilidad: blinda las ZBE, amplia el SER y permite los vehículos A

El Ayuntamiento de la capital ha aprobado la nueva Ordenanza de Movilidad con medidas que buscan aunar sostenibilidad y flexibilidad siempre respetando la normativa europea.

Entre las novedades, el texto contempla el permiso de forma temporal para que los vehículos A empadronados en la ciudad (los más contaminantes) puedan circular por la capital siempre que cumpla con las directrices de la Unión Europea en cuanto a calidad del aire. En concreto, siempre que se respeten los límites de dióxido de nitrógeno fijados por la normativa europea. La medida estará sujeta a un control estricto: si alguna de las estaciones de medición supera los niveles permitidos de dióxido de nitrógeno, se cancelará automáticamente este periodo transitorio. Esta medida además les permitirá seguir estacionando en su barrio dentro del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

En cuanto al servicio de estacionamiento regulado SER se podrá ampliar a otros barrios, incluso permite adaptar sus horarios en función de la demanda, especialmente en zonas con gran actividad comercial o turística. En total, se prevé la creación de más de 51.000 nuevas plazas en varios distritos, aunque se ha introducido una enmienda para impedir su implantación en Moratalaz a petición vecinal.

Bicimad también tendrá la posibilidad de extenderse incluso fuera de la capital a otros municipios colindantes. De momento, el pleno ha dado luz verde a que a lo largo de este verano se implante en Pozuelo.