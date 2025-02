El novio de Ayuso recibe un golpe en la cabeza con una cámara de televisión a su salida del juzgado

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido un golpe en la cabeza al darse contra un cámara de televisión en el trayecto desde la salida del juzgado hasta el taxi que le ha recogido.

La pareja de la presidenta madrileña ha salido de los juzgados sin hacer declaraciones a la quincena de periodistas que le han abordado, después de que en el interior se negara a declarar ante la jueza a petición de sus abogados, en la causa en la que se instruyen dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un presunto fraude tributario.

En el momento de su salida y mientras los periodistas que le esperaban trataban de conseguir alguna declaración sobre lo ocurrido en la sala, González Amador se ha golpeado contra un cámara que trataba de abordarle y que previamente se había chocado con una farola, lo que ha provocado el accidente.

Ayuso recrimina la falta de un dispositivo de seguridad

Ayuso ha recriminado a la Delegación del Gobierno en la región la falta de un dispositivo de seguridad en la declaración de su pareja, Alberto González Amador, y ha asegurado que ha sido "agredido" por un cámara.

"Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos.", ha dicho Ayuso en referencia a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que sí entró por el garaje cuando tuvo que acudir a declarar.

Sostiene Ayuso que su pareja "ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto".

La presidenta madrileña ha criticado que todo valga en torno a ella y ha culpado a la Delegación de Gobierno por no haber sido "capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras".

"Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?", se ha preguntado.

Sobre su decisión de no declarar sobre los delitos fiscales que se le investigan, ha afirmado que no se trata de que no haya querido sino de que "no puede". "El engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse. Y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo", ha indicado.