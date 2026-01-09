La Comunidad de Madrid exige mejor financiación y medios a la Delegación para luchar contra la violencia de género

Si ayer era el delegado del Gobierno Francisco Martín quien enviaba a los alcaldes de 34 localidades de la región una misiva en la que les instaba a que se adhieran al Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) al considerar esta herramienta.

"esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género", hoy la consejera madrileña le ha puesto deberes al propio delegado: "Lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Desde la Comunidad de Madrid llevamos años solicitándole un incremento en dispositivos de seguridad para todos los municipios y no hemos recibido ninguna respuesta", ha afeado.

También ha exigido incrementar la financiación en Madrid porque "es la que menos recibe por número de víctimas". Y por último ha añadido que Martín debe "trabajar" para solucionar "el escándalo de las pulseras antimaltrato", que hasta ahora "siguen sin saber cuál es la solución que se va a aportar a las mujeres que han quedado desprotegidas por culpa" del Ejecutivo central.