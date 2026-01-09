CARTA VIOGÉN

La Comunidad de Madrid exige mejor financiación y medios a la Delegación para luchar contra la violencia de género

La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, más financiación e incrementar los dispositivos de seguridad para víctimas de violencia de género en todos los municipios.

Si ayer era el delegado del Gobierno Francisco Martín quien enviaba a los alcaldes de 34 localidades de la región una misiva en la que les instaba a que se adhieran al Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) al considerar esta herramienta.

"esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género", hoy la consejera madrileña le ha puesto deberes al propio delegado: "Lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Desde la Comunidad de Madrid llevamos años solicitándole un incremento en dispositivos de seguridad para todos los municipios y no hemos recibido ninguna respuesta", ha afeado.

También ha exigido incrementar la financiación en Madrid porque "es la que menos recibe por número de víctimas". Y por último ha añadido que Martín debe "trabajar" para solucionar "el escándalo de las pulseras antimaltrato", que hasta ahora "siguen sin saber cuál es la solución que se va a aportar a las mujeres que han quedado desprotegidas por culpa" del Ejecutivo central.

