Ayuso acusa de inacción a España y la UE en Venezuela y denuncia que Zapatero se ha lucrado con el régimen de Maduro

Díaz Ayuso denuncia que "cuando se ha pedido explicaciones e información acerca de las operaciones y la relación de del ex presidente con Venezuela, siempre el PSOE le ha protegido y le han dado en todo momento carta blanca para que hiciera y deshiciera todo lo que le ha venido en gana durante estos años". Por eso se pregunta "¿qué negocios ha tenido Zapatero en Venezuela en nombre del Reino de España? Porque Zapatero opera en nombre del Reino de España desde hace mucho tiempo, en todos los mejunjes del Gobierno de Sánchez, pero no da explicaciones por ello. Lo suyo es que se aclare y que nos diga dónde está, cómo ha sido, si es verdad, qué implicaciones tienen, porque Estados Unidos ahora está investigando a 64 personas, entre ellas al señor Zapatero. Yo entiendo que Sánchez no respeta las instituciones, que no va al Congreso a dar explicaciones, que los medios incómodos le molestan".

La presienta madrileña avala la intervención de EEUU en suelo venezolano y ha criticado duramente la postura de nuestro país en los últimos años: "España entre otros países, y la Unión Europea, deben pedir perdón al pueblo de Venezuela por mirar para otro lado". Ha enumerado las violaciones de Derechos Humanos en el país iberoamericano: "Hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela tratan como ilegítimo un estado criminal funcional. Porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias por motivos políticos, desapariciones, centenares de presos políticos, crisis humanitaria, cierres de medios, persecución mediática, redes de narcotráfico a nivel transnacional y falta de medicamentos".

Díaz Ayuso también ha afirmado que María Corina Machado es la “líder indiscutible del futuro” en Venezuela, que ha pagado “un año de su vida en cautiverio por ganar limpiamente las elecciones al tirano” y que "si Maduro fuera un dictador de derechas, tan estupendos que se ponen en España con los dictadores muertos, no habría llegado a la vuelta de la esquina.”