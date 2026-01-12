Llamamiento urgente a la solidaridad: donar sangre es vital para salvar vidas

La Comunidad de Madrid ha lanzado un llamamiento urgente a la población para donar sangre ante la preocupante bajada de las reservas, que actualmente se sitúan en solo el 35% de su nivel óptimo. La situación es especialmente delicada para los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB-, que se encuentran en alerta roja, en un contexto en el que los hospitales necesitan unas 900 donaciones diarias para garantizar la atención sanitaria.

El descenso de las donaciones, cercano al 25%, coincide con el periodo navideño, una época en la que tradicionalmente se reduce la participación ciudadana. Sin embargo, la demanda hospitalaria se mantiene constante durante todo el año. Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 se registraron 6.655 donaciones de sangre, mientras que los hospitales madrileños necesitaron 8.965 concentrados de hematíes para transfusiones. Esta diferencia de más de 2.300 bolsas pudo cubrirse gracias a la gestión de las reservas existentes.

Durante ese mismo periodo también se realizaron 365 donaciones por aféresis, de las que se obtuvieron 1.189 dosis terapéuticas de plaquetas, fundamentales para pacientes con enfermedades graves o sometidos a tratamientos complejos.

Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que la sangre es un recurso insustituible, con una vida útil limitada, y que beneficia a pacientes que acuden a urgencias, se someten a intervenciones quirúrgicas o requieren transfusiones como parte de su tratamiento. Un solo trasplante de hígado puede necesitar entre 30 y 200 unidades de sangre, llegando incluso a las 250 en casos especialmente graves.

Para facilitar la donación, los madrileños disponen de 30 hospitales, unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, además de dos puntos fijos en la capital: el Centro de Transfusión de Valdebernardo y la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo, número 3. Toda la información sobre horarios y localizaciones puede consultarse en la web oficial de donación de sangre de la Comunidad de Madrid.

Donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar muchas vidas. Ahora, más que nunca, cada donación cuenta.