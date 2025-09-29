En noviembre de 2026 se abrirá al tráfico el túnel de la A-5

Los trabajos avanzan según lo establecido y a escasos días de que se cumpla un año del comienzo de las obras de soterramiento de la A-5, el alcalde, Martínez-Almeida, ha visitado la zona. Se ha excavado 300 metros de los 3,8 kilómetros de túnel en la zona sur, en sentido entrada a la capital.

Se han instalado 5.840 pilotes, el 84% del total, hay ocho máquinas piloteras trabajando y se han hormigonado 37.466 metros cuadrados. Se espera, ha confirmado el regidor, que el túnel se abra al tráfico en noviembre del año que viene.

El túnel, contará con una distribución de tres carriles por sentido en dos vanos. Los más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento. La flexibilidad de este sistema permitirá la optimización de la infraestructura, adaptándose a la demanda de transporte de manera variable.

Por cierto, el área de movilidad también está estudiando la posibilidad de habilitar para el cruce de viandantes uno de los semáforos de la A-5 hasta ahora exclusivo para gestionar el tráfico rodado.