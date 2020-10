¿Cuándo se levanta el confinamiento de Madrid y se pone fin a las restricciones de movilidad impuestas por Sanidad?

La Justicia ha tumbado el cierre de Madrid. El TSJM ha rechazado las medidas sanitarias anunciadas por Salvador Illa para la Comunidad de Madrid, por lo que se abre una nueva situación en la región.

Aunque la Comunidad de Madrid debe confirmar los cambios específicos tras la decisión de la Justicia, la región volvería al punto de partida: un confinamiento selectivo, por zonas sanitarias, tal y como decretó la propia Comunidad para los territorios con una incidencia alta del coronavirus.

¿Cuándo se elimina el confinamiento y cómo afecta a las multas?

El auto del TSJM conlleva que no habrá multas para quienes se salten los confinamientos perimetrales en Madrid y los nueve municipios que fueron cerrados por las medidas de Sanidad. Así, los vecinos de Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Móstoles, Parla, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Torrejón de Ardoz podrán desplazarse a otras zonas de la Comunidad de manera libre. Una vez notificado a las partes el fallo del Tribunal y siendo conocido por la opinión pública, las medidas dejan de estar en vigor, por lo que en este momento ya no tendrían validez.

¿Me pueden multar si me voy de puente o salgo de mi municipio?

No. Las multas por saltarse el confinamiento no podían entrar en vigor hasta que no se pronunciase el TSJM. Durante estos días, en Madrid ha habido controles informativos, pero la imposición de sanciones estaban a la espera de respuesta de la justicia madrileña. Al haber tumbado la orden de Sanidad, queda por lo tanto anulada la posibilidad de multar o sancionar a aquellos que incumplan con la normativa.

¿Qué medidas se eliminan?

El aforo ya no tendrá que ser obligatoriamente del 50% en bares y restaurantes, además de que podrá volver a habilitarse el servicio de barra. Los locales de hostelería y restauración tampoco estarán obligados a cerrar a las 23:00 horas y podrán admitir a clientes más allá de las 22:00 horas. Esto siempre que ocurra en los municipios establecidos en la orden del Ministerio de Sanidad. El resto de medidas aprobadas en su día por la Orden de Sanidad que ya habían entrado en vigor anteriormente al haber sido aprobadas por la Comunidad de Madrid, como por ejemplo, el de la limitación de las reuniones a 6 personas, seguirá vigente

Además, queda por aclarar por la Comunidad de Madrid lo que ocurrirá con los parques, que ahora se encuentran cerrados en las zonas básicas de salud.

¿Cómo afecta a las zonas de salud que ya estaban confinadas?

La Comunidad de Madrid también tendrá que aclarar este punto. Las restricciones en zonas básicas de salud fueron aprobadas por la región madrileña y entraron en vigor el pasado 21 de septiembre, ampliándose hasta el 28 de septiembre y siempre con una revisión cada 14 días.

43 de las 45 zonas básicas de salud afectadas terminan el plazo de estas medidas específicas la semana del lunes 12 de octubre, cuando la Comunidad de Madrid debe revisar la evolución de la incidencia para decidir si continúan dichas restricciones.

Las otras dos zonas básicas son Humanes de Madrid y Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes, en las cuales se prorrogaron las medidas de la Comunidad durante 14 días más a partir del pasado 5 de octubre.

Para aclarar esta situación, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se reúnen este jueves 8 de octubre. Un encuentro tras el que confirmarán si la situación regresa al confinamiento por zonas básicas de salud.

