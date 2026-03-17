Un concurso de ideas para transformar la Ciudad Universitaria

La capital abre un ambicioso proceso participativo para transformar la Ciudad Universitaria coincidiendo con su centenario en 2027. Las tres universidades (Complutense, UNED y Politécnica) y Ayuntamiento buscan soluciones innovadoras que redefinan este espacio clave. El objetivo: convertirlo en un referente europeo de sostenibilidad, talento y vida urbana. Estudiantes, egresados y profesionales están llamados a participar.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha presidido en el Palacio de Cibeles la comisión de seguimiento del convenio suscrito con el Consorcio de la Ciudad Universitaria, en la que han participado los rectores de la Universidad Complutense, la Politécnica y la UNED. Este encuentro ha servido para avanzar en una de las iniciativas más relevantes para el futuro del campus: el lanzamiento de un concurso de ideas para su transformación integral. Una convocatoria que se enmarca dentro de la estrategia municipal para diseñar el futuro Plan Estratégico de Madrid, previsto para 2027, y que sustituirá al actual Plan General de Ordenación Urbana. En este contexto, la Ciudad Universitaria se presenta como un enclave prioritario, tanto por su valor histórico como por su potencial urbano, social y medioambiental.

El concurso, cuya resolución coincidirá con el centenario del campus, pretende movilizar el talento de la comunidad universitaria para afrontar los principales retos del entorno. Entre ellos, destacan la necesidad de acabar con la fractura urbana existente en el distrito de Moncloa-Aravaca, la recuperación de espacios infrautilizados, la mejora de la movilidad y la reducción del impacto del tráfico privado, así como la integración del campus en una infraestructura verde más amplia. Además, las propuestas deberán apostar por un modelo que combine innovación y respeto al patrimonio, incorporando nuevos usos que dinamicen la zona más allá del ámbito académico. El objetivo es lograr un espacio más habitable, sostenible y activo durante todo el día, reforzando su papel como punto de encuentro para ciudadanos y visitantes.

Podrán participar en el concurso estudiantes, egresados y personal de las tres universidades implicadas, organizados en equipos multidisciplinares que integren perfiles diversos. El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre, y el fallo del jurado se dará a conocer un mes después. Las ideas ganadoras se exhibirán en 2027 en una exposición conmemorativa.

Con esta iniciativa, Madrid aspira a transformar las más de 350 hectáreas de la Ciudad Universitaria en un referente europeo del talento urbano del siglo XXI, un espacio que combine conocimiento, sostenibilidad, cultura y calidad de vida, consolidándose como uno de los grandes iconos de la ciudad