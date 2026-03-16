La Comunidad de Madrid presenta la nueva campaña protagonizada por Ilia Topuria para concienciar a los más jóvenes

También se ha presentado la web bajo el lema Las drogas destrozan tu vida. Este espacio reúne un apartado de Servicios, para dar a conocer todo tipo de información y ayudas de la Administración regional; otro de Testimonios, donde expertos, personas reconocidas e influyentes cuentan sus experiencias; y un apartado de Vida Saludable, para dar opciones de ocio y datos sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes. Asimismo, este portal incorporará todas las campañas informativas del Ejecutivo autonómico, y los programas del pódcast Charlas Adictivas, en el que especialistas y distintas personalidades compartirán sus experiencias y testimonios. Estas acciones se suman a las del reparto de cerca de 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro, institutos, centros juveniles, deportivos y culturales de la región para que los jóvenes conozcan el peligro del consumo de estupefacientes con el lema Estás viendo al responsable de tu vida.

En paralelo, se están desarrollando otras campañas informativas como la de Los porros golpean tu vida hasta destrozarla, que busca concienciar sobre los peligros que tiene el cannabis; y otra con el mensaje Raya que te metes, vida que destrozas, que está más enfocada en las graves consecuencias de la cocaína. También se han sumado los cuatro clubes de fútbol madrileños de LaLiga –Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Real Madrid–, con sus jugadores portando la pancarta con Las drogas destrozan tu vida en la previa al inicio de sus partidos.

El servicio 012 Contra las Drogas, que ofrece atención especializada las 24 horas del día y los 365 días del año por parte de un equipo de psicólogas a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, ha asistido a más de 570 madrileños. La mayoría de las llamadas son de los propios consumidores, aunque también recurren a este recurso público madres preocupadas por sus hijos, hermanos y parejas. Entre las sustancias por las que se registran más consultas destacan la cocaína (26,8%) y el cannabis (16%). Además, el 33,2% de las peticiones de información están relacionadas con menores de 30 años.

En el ámbito de la Justicia, el Gobierno regional ha invertido más de 600.000 euros en un nuevo equipo de alta sensibilidad —un cromatógrafo— que permite encontrar drogas que antes eran indetectables. Más allá de las habituales (alcohol, cocaína, derivados anfetamínicos clásicos, cannabis), el laboratorio forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) ha detectado ocho nuevos estupefacientes desde que la Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local y la de Sanidad firmaran en julio de 2025 un protocolo de actuación para identificar la presencia de nuevas sustancias psicoactivas en pacientes de los servicios de urgencias de los hospitales públicos.