La Comunidad de Madrid implantará antes de verano Personaliz@ para pacientes que se encuentren en hospitalización domiciliaria

Este nuevo recurso tendrá como punto central un software a través del que se comunicarán los profesionales y los pacientes mediante videollamadas, mensajería instantánea, correo electrónico o cuestionarios. Además, estará enlazado a dispositivos inteligentes de IoT (Internet de las Cosas) que serán los encargados de transmitir la información de seguimiento clínico. La iniciativa cuenta con una asignación presupuestaria de 4,1 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Para que todo el circuito de comunicación pueda funcionar, la plataforma constará de un espacio web accesible desde diferentes dispositivos para que los sanitarios puedan recibir y gestionar la información de cada enfermo y una aplicación del paciente en la que puedan controlar sus signos vitales y síntomas en el hogar y transmitir la información al hospital. La plataforma se integrará en la Tarjeta Sanitaria Virtual para unificar todos los servicios de gestión de salud en un único canal digital. Esto permitirá la digitalización de los procesos asistenciales y la televigilancia para adaptarse a cada situación clínica, y deberá poder integrarse en los sistemas hospitalarios existentes, en especial con la Historia Clínica Electrónica, con medidas avanzadas de ciberseguridad que garantice la protección de la información sanitaria y los datos personales.

FUNCIONAMIENTO

En función del plan de cuidados individualizado definido por el equipo médico, Personaliz@ permitirá dos tipos de monitorización. Una primera intensiva para control diario y exhaustivo de sus registros vitales a través de sensores automáticos. Para ello, la Consejería de Digitalizacion distribuirá 150 kits, cada uno de los cuales contará con una tablet con sistema Android, y sensores como por ejemplo pulsioxímetro, termómetro, tensiómetro, glucómetro o báscula. Y una segunda destinada a quienes no requieran de esos dispositivos inteligentes de recogida de información, que contarán con una aplicación con la que podrán interactuar accediendo a informes, a sesiones de formación e introduciendo manualmente aquellos datos que sus facultativos o enfermeros le soliciten a través, por ejemplo, de cuestionarios.

Además, existirá un Centro de Soporte que se encargará de hacer seguimiento de todos esos itinerarios asistenciales en la plataforma tecnológica y de asociar un protocolo de actuación definido y validado para cada uno de esos planes. También se encargará de realizar el material audiovisual de formación y apoyo para que los usuarios puedan consultar en sus tabletas cuestiones sobre su patología o sobre el funcionamiento de la plataforma. En su casa, los pacientes tendrán su plan de cuidado y recibirá una notificación cada vez que se requiera recoger sus constantes vitales o realizar un cuestionario de evolución. Esto se realizará, según cada caso, a través de los sensores inalámbricos conectados o introduciéndolos manualmente en la tableta o a través de una app del paciente.

En el hospital, los responsables clínicos recibirán la información que se volcará automáticamente en la plataforma tecnológica apareciendo un aviso en función de los criterios que se hayan programado. De esta forma podrán realizar una estratificación de pacientes en función de su riesgo para poder revisar la información, priorizar a quienes necesitan atención preferente y tomar las acciones oportunas en caso necesario.