Ayuso: "la mujer del presidente del Gobierno es la única que se ha lucrado con la universidad pública y con los títulos"

La huelga contra la futura ley del Gobierno regional convocada por los profesores de las universidades públicas madrileñas el lunes 28 de abril ha tenido su reflejo previo esta mañana en el pleno de la Asamblea de Madrid. La portavoz socialista Mar Espinar ha criticado que la presidenta no crea "en la igualdad de oportunidades", a la vez que ha defendido que el PSOE "no tiene nada en contra de las universidades privadas". Para a renglón seguido asegurar que su grupo no va a permitir "una plaga de langostas que acabe con todo".

Defendía así las principales reivindicaciones de las Universidades: "la asfixia económica que sufren y el ataque frontal que supone la Ley de Enseñanzas Superiores" (LESUC) que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está elaborando. Entre los puntos más polémicos destacan la consideración de las universidades como Centros de Enseñanza Superior, la financiación externa y por objetivos, las facilidades a las privadas, y el peso de las empresas y de la Comunidad de Madrid en las decisiones de los Consejos Sociales universitarios.

ANIVERSARIO DEL AMOR

En su respuesta, la presidenta regional ha arremetido contra esas críticas: "ahora se cumple el aniversario del amor, la mujer del presidente del Gobierno es la única que se ha lucrado con la universidad pública y con los títulos y no digamos toda la organización y la mitad de su Consejo de Ministros, que están todos en los tribunales". Por eso ha exigido a Espinar que se "tapara", que "me habla de las universidades cuando nunca han estado tan financiadas como ahora. Destinamos más del 4% de nuestros presupuestos en la Comunidad de Madrid".

Para Díaz Ayuso, la portavoz socialista es "tan mentirosa que no es capaz de reconocer que nosotros no destinamos un euro a la universidad privada, son tan mentirosos que acaba de decir su vicepresidenta que las universidades privadas son chiringuitos que regalan los títulos. Hay que tener la cara de cemento armado para decirlo ustedes después de las que han armado".