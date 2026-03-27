Obras de rehabilitación

El Ayuntamiento recupera el entorno del arroyo de Valdebebas: más ecológico y accesible

Con una inversión de 1,5 millones de euros, garantiza la capacidad hidráulica del cauce ante posibles crecidas. Además, el proyecto conecta peatonalmente el barrio de Valdebebas con el nuevo Solana de Valdebebas, en proceso de construcción de unas 1.400 viviendas.

Carla Casamayor

Madrid |

El Ayuntamiento recupera el entorno del arroyo de Valdebebas: más ecológico y accesible
El Ayuntamiento recupera el entorno del arroyo de Valdebebas: más ecológico y accesible | Europa Press

La vicealcaldesa Inma Sanz, acompañada de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado esta mañana el entorno del arroyo de Valdebebas, que ha sido objeto de trabajos de acondicionamiento y reordenación recientemente finalizados para mejorar sus condiciones ambientales, paisajísticas y de seguridad y hacerlo más accesible para el paseante. La intervención ha supuesto una inversión municipal de 1,5 millones de euros, para garantizar la capacidad hidráulica del cauce ante posibles crecidas y evitar que estas puedan afectar a infraestructuras cercanas.

"La recuperación del entorno del arroyo de Valdebebas mejora la conectividad peatonal entre el barrio de Valdebebas, ya urbanizado, y el nuevo desarrollo de la Solana de Valdebebas, en proceso de urbanización." Ha subrayado la vicealcaldesa.

Se han incluido labores de desbrozado del cauce y de drenaje transversal para eliminar los puntos conflictivos inundables bajo las calles Luis Martínez Feduchi y Agatha Christie y el entorno de la M-40. Asimismo, se han recuperado paisajísticamente zonas de la ribera altamente degradadas, y se ha revegetado una superficie de unos 8300 m2 de taludes. Se han plantado 752 nuevos árboles y 19.544 arbustos.

Solana de Valdebebas, nuevo barrio con 1.393 viviendas

En la Solana de Valdebebas se ha comprobado la puesta en marcha de los trabajos de urbanización; el desarrollo de más de un millón de metros cuadrados situado entre la radial 2 y Alcobendas, al oeste del Encinar de los Reyes. El pasado mes de noviembre, se autorizaron las obras simultáneas de urbanización y edificación, lo que permitirá construir, desde 2026, 1.393 viviendas de las que 637 tendrán algún tipo de protección.

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