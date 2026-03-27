El Ayuntamiento recupera el entorno del arroyo de Valdebebas: más ecológico y accesible

La vicealcaldesa Inma Sanz, acompañada de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado esta mañana el entorno del arroyo de Valdebebas, que ha sido objeto de trabajos de acondicionamiento y reordenación recientemente finalizados para mejorar sus condiciones ambientales, paisajísticas y de seguridad y hacerlo más accesible para el paseante. La intervención ha supuesto una inversión municipal de 1,5 millones de euros, para garantizar la capacidad hidráulica del cauce ante posibles crecidas y evitar que estas puedan afectar a infraestructuras cercanas.

"La recuperación del entorno del arroyo de Valdebebas mejora la conectividad peatonal entre el barrio de Valdebebas, ya urbanizado, y el nuevo desarrollo de la Solana de Valdebebas, en proceso de urbanización." Ha subrayado la vicealcaldesa.

Se han incluido labores de desbrozado del cauce y de drenaje transversal para eliminar los puntos conflictivos inundables bajo las calles Luis Martínez Feduchi y Agatha Christie y el entorno de la M-40. Asimismo, se han recuperado paisajísticamente zonas de la ribera altamente degradadas, y se ha revegetado una superficie de unos 8300 m2 de taludes. Se han plantado 752 nuevos árboles y 19.544 arbustos.

Solana de Valdebebas, nuevo barrio con 1.393 viviendas

En la Solana de Valdebebas se ha comprobado la puesta en marcha de los trabajos de urbanización; el desarrollo de más de un millón de metros cuadrados situado entre la radial 2 y Alcobendas, al oeste del Encinar de los Reyes. El pasado mes de noviembre, se autorizaron las obras simultáneas de urbanización y edificación, lo que permitirá construir, desde 2026, 1.393 viviendas de las que 637 tendrán algún tipo de protección.