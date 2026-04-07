Autobuses y bicimad gratis en Madrid tras Semana Santa: todo lo que debes saber

Madrid vuelve a apostar por el transporte público gratuito tras Semana Santa. Los autobuses de la EMT serán gratis este martes 7 y miércoles 8 de abril, coincidiendo con la vuelta a la rutina. La medida estará activa durante 48 horas, desde la medianoche del martes hasta las 23:59 del miércoles, y solo queda fuera la línea Exprés Aeropuerto.

Como en anteriores ocasiones, los viajeros tendrán que validar su título de transporte. Quienes no tengan, recibirán un billete sencillo sin coste directamente del conductor.

La gratuidad se extiende también a bicimad. Todos los trayectos de hasta 30 minutos serán gratis durante estos dos días. El sistema de bicicleta pública eléctrica cuenta ya con 635 estaciones y cerca de 7.800 bicicletas repartidas por toda la ciudad y suma más de 13,7 millones de usos en lo que va de 2025.

El Ayuntamiento enmarca esta iniciativa en su estrategia para fomentar alternativas al coche privado y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

No es una medida nueva. Desde enero de 2021, Madrid ha activado ya 30 periodos de gratuidad, que suman 74 días y más de 82,7 millones de viajeros. Además, ha servido para captar nuevos usuarios: más de 15,7 millones no utilizaban habitualmente el transporte público.

La tendencia ha ido al alza en los últimos años. Solo en 2025, más de 2,7 millones de personas se beneficiaron de estas jornadas, con picos como el Black Friday, cuando se rozaron los dos millones de usuarios en un solo periodo.

El Ayuntamiento prevé mantener esta política en momentos de alta demanda o episodios de contaminación. El objetivo: menos coches y más transporte público en las calles de Madrid.