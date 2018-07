¿Zumba? ¿Qué es Zumba?

Esta nueva forma de ponerte en forma nació como nacen las grandes cosas. De casualidad. Y es que fue mas fruto de la necesidad que del empeño. A Alberto “Beto” Pérez, oriundo de Cali (Colombia) un día de mediados de los 90 se le olvidó en casa la música que tenía que poner a sus alumnas de aerobic y utilizó la que llevaba en la mochila. Con salsa y merengue improvisó una hora de ejercicio en la que sudaron a mares sin darse cuenta. Tanto se divirtieron que la establecieron como rutina. De este modo nació Zumba.

Pero que triunfara en Colombia no significaba que fuera a ser igual en el resto del mundo, así que en 2001 probó en Miami y se dio cuenta de que hacer ejercicio divirtiéndose gustaba en todo el planeta. Se asoció con dos empresarios y registraron la marca Zumba Fitness Party. El nombre no significa nada. Al principio pensaron en llamarle Rumba que es como los colombianos llaman a la fiesta, pero mucha gente iba a confundir con ese género musical tan español. Así que buscaron una palabra corta que no llevara a equívocos. Aunque adjetivándolo aquí signifique estar un poco loco…

Se trata de un entrenamiento muy sencillo. Consiste en combinar ritmos latinos de distintas partes del mundo con coreografías fáciles de seguir. Salsa, samba, flamenco, cumbia…Una clase dura alrededor de una hora. El gasto calórico oscila entre las 400-800 calorías. Y tu implicación en los movimientos es lo que hace que sea más o menos intensa.

Los profesores los forma la marca. Marta Formoso es la especialista en educación de Zumba en España que es como llaman a los encargados de formar a los instructores de cada país. Y son ellos los que diseñan la clase siguiendo siempre la estructura de un primero un calentamiento y después un trabajo interválico en el que se combinan canciones de alta y baja intensidad. El sistema empresarial es distinto a Les Mills. En Zumba, la licencia para dar clases la posee el profesor, no el centro. Y para serlo no hacen falta requisitos previos ni titulación. Solo saber mover la cadera y formarse en los cursos de la marca.

Lo puedes hacer en un centro o en casa. Hay DVDs y videojuegos. Y existen distintas modalidades de Zumba. Zumba Gold, para gente mas mayor; Zumba Toning, para tonificar con unas mancuernas-maracas; Aqua Zumba, dentro del agua; Zumbatomic, para niños; Zumba Sentao, sobre una silla y Zumba in the Circuit, que se combina con un circuito de entrenamiento. Tienes muchas opciones. Yo te animo a que lo pruebes porque es muy divertido y en estos tiempos que corren un poco de desahogo no viene nada mal.



