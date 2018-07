PUESTA A PUNTO III: Mejorar

Han sido muchos días de sol y calor. Muchos meses de altas temperaturas y exposiciones solares que han ido deshidratando poco a poco nuestra piel dejándola con una serie de secuelas que ahora, cuando llega el otoño, aparecen en forma de manchas y aspecto cansado. Y eso, lo ve todos los días Maribel Yébenes una de las mejores esteticistas de este país, donde llama la atención la poca cultura cosmética que tenemos. Poca o ninguna.

Somos perezosos y a veces no hacemos ni lo básico. Las pieles asiáticas, que son las más bonitas siguen diariamente un ritual de siete gestos: limpiar, tonificar, preparar, serum, crema, contorno de ojos y protector solar. Con lo cual, si aspiramos a tener una piel libre de imperfecciones como la de las asiáticas hay que ser constante. Hay que dedicarle tiempo y sobre todo, hay que utilizar los productos adecuados para cada tipo de piel, que son los que te recomiendan las que saben de esto y no el eslogan de un anuncio. Profesionales que además te enseñarán a aplicártelos. Porque muchos son los errores que cometemos, como confundir serum con una crema, pensar que la piel acaba en el óvalo de la cara o extender el cosmético como si fuera un exfoliante. Las cremas hay que aplicarlas muy suavemente con ligeros toques para estimular la piel, y siempre en dirección ascendente.

Cosmética, medicina estética o ambas, decidas lo que decidas, los pasos siempre son los mismos: Eliminar, limpiar y aplicar. Eliminar impurezas, limpiar para mejorar el aspecto, y preparar a la piel para que luego pueda absorber la mayor cantidad de vitaminas, oligoelementos, aminoácidos…

En el caso de la medicina estética la limpieza se hace con peelings mucho más potentes, y los principios activos, más puros y concentrados se inyectan. Con pequeñas agujas o microcánulas las sustancias penetran a través de la epidermis para lograr distintos fines: paralizar el músculo, rellenar una arruga, eliminar el aspecto de cansancio e incluso tensar esas zonas que, por los años o por cambios bruscos de peso, empiezan a acusar un cierto descolgamiento. Esa tensión perdida, como dice Moisés Amselem, uno de los referentes de la Medicina estética, solo se recupera creando colágeno y para eso hay que llegar a las células y estimularlas.

Pero si hay un buscar al gran damnificado de las altas temperaturas y el sol, ese es el escote. Escote que ahora se venga con manchas y arrugas mas pronunciadas. Eso, por cierto, también tiene remedio en la medicina estética a juzgar por los buenos resultados que está dando el tratamiento combinado del Doctor Amselem de ácido hialurónico y terapia fotodinámica.

Sea cual sea el problema a tratar, recuerda que tu tratamiento no es el mismo que el de tu vecina y que hoy en día hay planes que tienen en cuenta no solo tus necesidades sino también tu bolsillo. Y que hoy en día la ciencia del anti-envejecimiento ha evolucionado tanto que los estragos de los radicales libres, la mala alimentación y la vida sedentaria son menos terribles que hace unos años, y además tienen solución. Pero como siempre digo, en esto de la salud no escatimes. Ponte en manos expertas y sensatas que saquen de ti tus mejores años sin hacerte un estropicio, ni tunearte.

Mil besos