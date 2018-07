Medicina estética en verano

El verano es una época maravillosa para hacer el mejor tratamiento de belleza: Descansar. Descansar de cabeza, pero sin hacerlo en cuidados.

Es cierto que hay tratamientos que están contraindicados como los peelings de media y alta profundidad y láseres faciales para el rejuvenecimiento o la eliminación de manchas que requieren de una recuperación donde el sol cuanto más lejos mejor. Pero también los hay, que se pueden realizar incluso en esta época.

Lo más importante que tienes que tener en cuenta es que sol y los hematomas no se llevan bien. Deben andar por separado para que no haya pigmentación y no se te quede la zona manchada. Así que cualquier tratamiento que los ocasione de forma irremediable y notable, déjarlos para más adelante.

Y es que ahora nos vemos las vergüenzas: Esa celulitis que nos incomoda, ese flotador que nos sonroja…Y nos entran las prisas. Calma. No hay nada más triste que un verano a régimen y cubierto de ropa.

Por suerte hay tratamientos que no se achican bajo el sol y que te ayudarán a verte mejor. Tratamientos corporales poco invasivos y de rápida recuperación que luchan contra la celulitis, la flacidez o la grasa. Por ejemplo, salvo los láseres, tanto la radiofrecuencia, como la cavitación están permitidas. Y protegiendo los pequeños hematomas, si los hubiera, la carboxiterapia y mesoterapia no están reñidas con el calor, todo lo contrario si aprovechamos el buen tiempo para, además, hacer ejercicio y que sean mas efectivos.

En cuanto a los faciales, como dice Ángel Martín director medico de la Clínica Menorca, aparcando los láseres, te puedes hacer casi todos los tratamientos: Toxina botulínica (Botox), ácido hialurónico, tensores, rellenos…

También te puede realizar una sesión de Terapia Celular en la que te inyectan tu propio plasma rico en plaquetas. Los resultados son magníficos. Te verás la piel rejuvenecida y con estos calores tu cara agradecerá ese aporte natural de nutrición.

Pero si lo que necesitas es recuperar volúmenes, la Bioplastia al igual que la mesoterapia, las vitaminas o las inyecciones de PRP también te la puedes hacer en estos meses, eso sí, poniéndote mucha protección los días siguientes hasta que desaparezcan, si aparecen, en los hematomas.

El tiempo no se para. Así que todos los meses son buenos para prevenir y retrasar el envejecimiento. Para tebner tus mejores años, no para que te tuneen. Ese es el objetivo de una buena medicina estética.

Por cierto, que también hay quien aprovecha, que en las vacaciones no tiene que pedir la baja ni dar explicaciones en el trabajo para meterse en quirófano. Es importante saber que en estos tratamientos, que requieren cirugía, se produce una infamación que dura alrededor de unas seis semanas en las que no se puede tomar el sol, ni de broma.

Mil besos