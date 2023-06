Salimos a comer por España

Comenzamos el viaje en Chiclana de la Frontera y vamos con el bikini puesto a Atenas Playa, propiedad de Miguel Grande, a quien conocemos del restaurante Los Galayos. Este oasis se encuentra a los pies del mar, en Finca Torre Bermeja, en la playa de La Barrosa. Es el primer beach club de la provincia de Cádiz y cuenta con 18.000 m² para perderse. Una gran piscina central con camas balinesas, hamacas…; otra zona con el novísimo y elegante Marea Restaurante; el Restaurante Atenas, bajo un acogedor porche, zona chill out… Algunas cosas ricas que podemos comer en sus espacios: Tortillita de camarones; Braviolis, Huevos rotos con carabineros y gambas, Arroz negro, Tartar de atún rojo. Y de postre, Tarta de zanahoria o Sopa fría de mango con peta zetas. El precio medio del restaurante, 35 €. Y para pasar la tarde, nada como pedirse alguno de sus cócteles, en torno a 8 €, con los que ver su famoso Sunset Ritual para despedir al sol en uno de los mejores atardeceres de la costa a ritmo de saxofón.

Sigo en la playa, en este caso en Formentera, que nada tiene que envidiar a las playas del Caribe. Allí nos vamos a visitar al reconocido chef Carles Abellán y su mujer Natalia, a casanatalia, en Sant Ferran de Ses Roques (al norte de la isla), un local que nos inspira la filosofía de vida de esta mágica isla. Su propuesta gastronómica es producto, tapas y platos para compartir en el centro de la mesa al más puro estilo mediterráneo, con una base de cocina tradicional catalana revisada. No hay que perderse la Ensaladilla rusa del Tapas 24 con ventresca de bonito, el calamar de la isla con cebolla confitada y yellow spicy souce o su Arroz meloso a la cazuela del mar.

Y para los que no sean de playa, y ya que el turismo de interior ha crecido mucho, sobre todo después de pandemia, me voy ahora a Burgos, donde tras visitar la catedral, me esperan en la calle San Juan, en La Fábrica, el chef Ricardo Temiño, la jefa de sala Cris Lázaro y todo su equipo. Temiño se crio entre fogones, aprendiendo al calor de su referente en cocina, su madre, y después ya se formó profesionalmente y estuvo viajando por el mundo. Hace una cuidada cocina de autor con el producto de Km0 como protagonista y conjuga tradición, elegancia y vanguardia en todos los aspectos. Ahora tienen un menú Camino, elaborado con los platos que han inspirado los clientes que han pasado por allí de todo el mundo haciendo el Camino de Santiago. Pero que nadie se pierda sus croquetas, sus buñuelos de bacalao, la ensaladilla o la alcachofa confitada.

Ya que estamos en la provincia de Burgos, me voy a Gumiel de Mercado a hacer enoturismo a Bodegas Pradorey, porque además de su habitual propuesta para catar sus vinos, cenar y dormir en la posada del S. XVII, y ahora en temporada bañarse es la piscina tan fantástica que tienen, el fin de semana del 15 de julio llega la XIII edición del Teatro Barroco. El sábado 15 a las 20:30 horas, los jardines de su histórica Posada se transformarán en un escenario de la mano de la compañía Tranvía Teatro, que representará Viaje a Pancaya. El precio de las entradas es de 25 €. Planazo que además incluye una visita a la bodega cualquier otro día del año.

Y para quienes vayan a la zona de Salou o Port Aventura, que no pierdan la oportunidad de acercarse a Reus, que está a 15 minutos del parque, a darse un festival gastronómico de producto y honestidad con el buen hacer de Ferrán Cerro en su restaurante homónimo. Ferrán ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes de España y volvió a su tierra para montar este magnífico restaurante que ya está incluido en las mejores guías. Cocina mediterránea con su toque de autor, elaborada con producto de proximidad de gran calidad. 3 menús, S, M, y L, y además se puede pedir a la carta. Su Coca de sardina ahumada con puerro tostado, o los originales Steak tartar-carpaccio de ternera versionando, la Tortilla abierta de gamba, langostino y bisque de marisco, o el increíble Arroz de marisco con gamba, que la pone estilo tartar, encima del arroz, son para no dejar nada en el plato.

Vuelvo al interior, a Benavente en concreto, al restaurante El Ermitaño. Una casa señorial con ermita de 1775 incluida, rodeada de huertas y maizales donde los hermanos Pedro Mario y Óscar Pérez, fieles a su historia y a su herencia, nos harán disfrutar de producto de la zona convertido en grandes clásicos donde el lechazo y los quesos zamoranos serán los protagonistas. Ojo a los Canutillos de cecina, el Lechazo asado, o el Bacalao con manitas de lechazo y panceta crujiente. Nada como dejarse llevar por las sugerencias de Pedro Mario para elegir alguno de los 4 menús que tienen dedicados a sus hijos (Raúl, Félix, Lara y Marta). Un dato importante, si nos pilla de camino a algún otro destino con nuestro perro, podemos llevarlos porque tienen un espacio habilitado para ellos.