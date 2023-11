"PA COMERSE MADRID" CON ISABEL AIRES

Restaurantes para todos: celiacos, veganos, keto

No me canso de decir que, gastronómicamente hablando, ¡Madrid tiene de todo y para todos! Porque cada vez son más las personas que tienen alergias, intolerancias, como al gluten, o simplemente preferencias por las cuales no toman carnes, o lácteos, o quieren llevar una alimentación determinada, como la dieta keto, que no es una moda, sino una práctica que se realiza desde los años 20 del siglo pasado… Por eso hoy, en Pá Comerse Madrid, vamos a descubrir esas direcciones donde vamos a comer muy muy rico y sin perder un ápice de sabor y que nos permiten cubrir nuestras apetencias o necesidades a la hora de salir a comer o cenar.