Miley Cyrus se empodera con 'Flowers', una canción contra los mitos del amor romántico

'Flowers' es el primer single de una nueva era. Con este tema, Miley Cyrus cierra una etapa musical y abre otra donde ella misma cuenta la historia de su resurrección como mujer y como artista.

La letra de la canción está llena de referencias a su exmarido, el actor Liam Hemsworth, con el que estuvo saliendo más de diez años y del que se divorció hace dos.

'Flowers' es lo que se llama una "answer song", una canción que responde a otro tema de un artista. La canción favorita de su ex era 'When I Was Your Man' de Bruno Mars, la bailaron juntos en su boda y aquí Miley se dedica a contestarle. Se trata de una canción post ruptura llena de mensajes de empoderamiento.

En su canción, Bruno Mars habla sobre comprarle flores a la chica de la que está enamorado. En 'Flowers' Miley dice que no hace falta, que ya se las compra ella a sí misma. También, Miley habla de que puede ir ella sola a bailar y asegura que puede amarse a sí misma mucho mejor de lo que lo hacía su ex.

Además, la cantante habla de cuando la casa que tenían juntos en Malibú fue destrozada por una ola de incendios que hubo en California en 2018, y el tema lo publicó el mismo día del cumpleaños de su ex, el pasado 13 de enero.

Con esta letra, Miley hace un alegato sobre estar plena sin la necesidad de tener una pareja. 'Flowers' es una canción a favor de ser autosuficiente y lograr la felicidad sin que esta dependa única y exclusivamente del amor romántico.