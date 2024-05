Las mejores hamburguesas de Madrid para celebrar su Día Internacional

Empezamos por las que para mí son las mejores de Madrid, y están en New York Burger. Esta firma cuenta aquí con 8 direcciones (Caleido, Castellana, Miguel Ángel, Pozuelo, Recoletos, Parquesur, Preciados y Moraleja). Además, acaban de cumplir nada más y nada menos que 15 años. ¡Así que encima tenemos doble celebración! Ahora mismo en su carta hay 19 burgers únicas que ha creado el chef Pablo Colmenares inspirándose en el estilo neoyorquino. Una de mis favoritas que está siempre en carta es la Bronx, con pan de brioche, como todas, queso cheddar, bacon crujiente, guacamole, tomate y cebolla roja. Me consta que entre sus tops ventas está la 4 de julio, con cheddar americano, bacon que ellos mismos ahúman durante al menos 6 horas y glaseado con salsa BBQ; pero si hay que ir a por una estos días, es a por el lanzamiento del mes: Carbonara burger, que nos lleva directos a Little Italy con el cheddar blanco ahumado, salsa holandesa-carbonara, bacon crujiente ahumado, queso parmesano en polvo y pimienta negra. Además, tienen opciones para veganos, vegetarianos y celíacos. Esta última por ejemplo se puede adaptar sin gluten… El precio medio de las hamburguesas está en torno a los 13-14 € y se pueden acompañar de patatas fritas, gajo, curly, asada, totopos de maíz con cheddar, batata, o ensalada NYB o de col.

Nos vamos a La Bistroteca, un proyecto que levantaron Vanessa San Juan y Alexandra Galvis a principios de 2016. Cuenta con dos locales, ambos muy cercas del Retiro: uno en la calle Espartinas y otro en General Pardiñas. Con la parrilla y el buen producto por bandera, proponen una carta original y muy variada con influencias de diferentes partes del mundo. Para comenzar podemos viajar a México con un guacamole servido en mortero de piedra con lima, cilantro y cebolla que está riquísimo y que acompaña muy bien a sus hamburguesas. Aquí las hacen diariamente con carne 100% de vaca rubia gallega madurada en dry aged. Pesan 175 grs. y usan pan artesano de masa madre. Encontramos algunas tan sabrosas como La Palma, hamburguesa ganadora del Burger Combat 2021, con una base de mojo picón, chutney de piña y bacon, queso Edam y queso “Isla Corazón” rallado en la mesa. Otra que hay que probar es La Wellington, con base de mostaza de Dijon, duxelle de champiñón, chalota, foie, papada ibérica madurada de Joselito, y cebolla confitada, que fue semifinalista en este mismo concurso. Precio de las hamburguesas, unos 18 €.

¿Qué tal si ahora nos vamos al nuevo local de Rancho Santa África? Ubicado en la calle Basílica, los hermanos Montoro acaban de poner en marcha su tercera apertura en la capital. Hamburguesas elaboradas con carne proveniente de la ganadería Venero Claro. ¡Y vaya hamburguesas! También se han llevado algún premio. Como la Smooky: pan brioche casero, 200 g de carne de vaca rubia gallega certificada con 75% de morucha y 25% de buey, cebolla frita con un sutil toque picante, mermelada de bacón casera y una costilla de cerdo a baja temperatura hecha en el ahumador con madera de roble durante 9 horas (18,5€). Otra de premio, la Emmy smash, con dos hamburguesas de carne en su interior, queso chédar ahumado, cebolla caramelizada, bacon en ceniza y su salsa emmi (16,5 €).

Terminamos en Distrito Burger, que cuenta con cinco locales por toda la ciudad, el primero de ellos en la calle Princesa, muy cerca del metro de Moncloa y están a punto de inaugurar uno en la Vía Dos Castillas de Pozuelo. Sus smash burger con carne 100% española están riquísimas. De entre todas las que ofrecen en su carta, la más aclamada es su Egg truffle burger, con 2 medallones de vaca española, salsa mayo trufada, queso mozzarella, cebolla al grill, huevo frito en pan brioche tostado en mantequilla. Si preferimos un sabor algo más clásico se puede pedir la Bacon cheese burger doble, con queso americano, bacon super crujiente, pepinillos, cebolla, mostaza y kétchup. Tienen un menú del día por 10 € que incluye hamburguesa, bebida y patatas. ¡Y por 2 € más las patatas son ilimitadas!

Si hay veganos en la sala y os gustan las hamburguesas, me voy a 500 metros de Matadero Madrid, a la Plaza Beata Mariana de Jesús, donde está Bite Me Café. Es el proyecto de una pareja canadiense-madrileña donde crean todo a través del tan ahora conocido Plant Based, o sea, elaborados 100% a base de plantas, pero imposible de diferenciar de un producto artesano tradicional. Y con esta filosofía, además de sus conocidos ‘Halos’ (donuts veganos), tienen unas increíbles hamburguesas, como la última que han sacado, la ChoriBun, con chorizo vegano, salsa Jerk, pan brioche casero, curtido de cebolla y tomate, lechuga y aguacat