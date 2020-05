Gastronomía de "Kilómetro Cero" a domicilio

"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

‘Todos Somos Familia. Elige productos locales’. Es el lema de la campaña que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para fomentar el consumo de productos madrileños. En vista de que aún nos tenemos que quedar en casa un poquito, quiero llevar el Kilómetro 0 y los productos más nuestros, a las casas de los oyentes. Así, sin necesidad de moverse, podemos tener a domicilios lo mejor de la región. Y no, no hay necesidad de dejarnos el bolsillo en el intento porque como hemos hablado, al venir directos de los productores, no tienen gastos de intermediarios.