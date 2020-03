El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha afirmado que el punto de inflexión en el que haya menos casos positivos que el día anterior está más cerca y que se guían por el número de pacientes hospitalizados para saber si baja la curva y no en los positivos que salgan en la prueba es porque las pruebas tienen limitaciones ya que solo la puedes hacer a un número de ciudadanos.

Por otro lado, confirma que aún no ha llegado el avión de China con el material sanitario por la situación en la que se encuentra el mercado chino. Además, cuenta que algún pedido se ha caído.

Explica también cómo se dieron cuenta de que los test de detección del coronavirus estaban defectuosos. Dice que se utilizaron esas pruebas en varias urgencias de hospitales y comprobaron que la sensibilidad era más baja a lo esperado y 7 de cada 10 test no eran válidos.

Sobre cuál va a ser el orden de actuación de la Comunidad de Madrid en las residencias, asegura que van a hacer una radiografía de todas las residencias y se va a proceder a una actuación inmediata en las residencias que se detecte que la situación es más compleja, ya sea por el número de muertos o por el número de contagios.

También habla de los respiradores que no pueden utilizar porque no son aptos. Asegura que algunos de los respiradores que han recibido no son aptos porque no tienen las características técnicas necesarias para poder ventilar bien al paciente.