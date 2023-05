"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Día Internacional de la Hamburguesa en Madrid

Por mi trabajo me toca comer mucho en grandes restaurantes: menús degustación, alta cocina, maridajes… Y es una maravilla y una suerte poder disfrutarlo, ¡por supuesto! Pero de vez en cuando me apetece comida sabrosa, rica, de esa que se disfruta con las manos. Por eso con alegría celebro el Día Internacional de la Hamburguesa, el domingo 28 de mayo. Ciertamente no es un plato típico de Madrid, ni una receta tradicional, pero si que es algo que se ha arraigado en nuestra cultura y los restaurantes con hamburguesas es habitual en la oferta de ocio madrileña. Por supuesto no tomo cualquiera, siempre busco artesanales y con un valor añadido. Así que hoy en Pá Comerse Madrid, diseccionamos una hamburguesa desde la base del pan.