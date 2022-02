Día Internacional del Cocido

Y como yo, somos muchos los adeptos a esta receta tradicional que pasa de madres a hijos y que tiene ya unos cuantos siglos de historia. Adeptos como Alberto de Prado, organizador de la Ruta del Cocido que celebra su duodécima edición, y que el año pasado consiguió que se vendieran gracias a esta ruta 75.000 cocidos. La iniciativa consiste en probar cocidos del listado de 30 restaurantes de toda la Comunidad de Madrid que aparece en la web de la ruta del cocido hasta el 31 de marzo y votar en varias categorías: ‘al mejor cocido’, ‘los mejores garbanzos’, ‘el mejor caldo’, ‘la mejor carne’, y ‘al más tradicional’. Los que participen, podrán ganar uno de los 100 cocidos que se sortean, el premio de ‘tu peso en vino’ con uno de los mejores vinazos de Madrid como es Las Moradas de San Martín, ‘tu peso en aceite de oliva de Madrid’, o ‘tu peso en garbanzos madrileños de Daganzo’. Restaurantes como Malacatín, El Café de la Ópera, La Posada del León de Oro, La Bola, Casa Carola, Los Galayos, Taberna La Daniela, Lhardy, el Asador El Toril de Alalpardo, Parador de Turismo de Chinchón, El Madrileño o La Chimenea en Guadarrama… En la web además del listado completo podemos encontrar información de lo que ofrece cada restaurante, precio, etc.

Y además de estos grandes sitios, no puedo dejar de hablar del que para mi es el mejor de la Comunidad, mi restaurante favorito de cocido, El Charolés, en San Lorenzo del Escorial, donde Manolo Míguez con no sé cuantos vuelcos (en serio, son como 12-14), que casi no caben en la mesa y que cuesta terminarlo. Lo elaboran lunes, miércoles y viernes con productos de primerísima calidad que es donde radica parte del secreto de su éxito, y de los mejores productores de Madrid y de toda España que Manolo selecciona, busca y escoge.

Y de un sitio tradicional a uno transgresor en pleno barrio de Lavapiés y que llaman Cocido Cañí. Hablo de La Nobia, en la calle Salitre (www.lanobia.es/). Lo sirven el viernes a mediodía para que la gente pueda disfrutarlo con la tranquilidad de que no tiene que volver a trabajar y pueden ‘echar la tarde’. Lo sirven en tres vuelcos y con un toque ‘extra de castizo’ ya que como aperitivo, proponen empezar con su cóctel Vermood, El cocido lo empiezan a hacer 48 horas antes con productos de Km0. También incluye postre, y el precio de la oferta completa es de 25 €.

Otro sitio tradicional, grande entre los grandes cocidos de Madrid está en Vallecas, hablo de la cervecería Cruz Blanca, donde es bien conocida la receta que prepara Antonio Cosmen y que ha ganado varios premios. Entrante de croqueta casera, primero de sopa de cocido, segundo vuelco de garbanzos acompañados por chorizo, morcilla, gallina, berza, y aderezado con tomate natural preparado con comino. La guindilla y la cebolleta para la sopa son los mejores compañeros. El precio, 24€ por persona. Y si sobra, te lo ponen para llevar.