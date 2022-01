"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

¡Qué rica está una croqueta rica!

El próximo domingo es el Día de la Croqueta, y para mí puede ser el día 16 de enero o los 364 días restantes. Porque no puede haber una receta más agradecida, que admita más rellenos, porque para gustos los sabores. Claro que esas bolitas de bechamel empanadas y fritas tan majestuosas dentro de su sencillez, no son tan fáciles de hacer para que estén ricas, y tienen su aquel. Por eso es un clásico entre los clásicos, que no falta en bares y restaurantes y donde las hacen buenas y muy buenas, son sitios de culto. Porque además ya sabes que se dice que donde se come una buena croqueta, se comerá bien en general.