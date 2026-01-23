Cáceres celebra en Fitur sus 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Cáceres acude a Fitur 2026 con una conmemoración muy especial: los cuarenta años desde que la Unesco declaró a la ciudad extremeña Patrimonio de la Humanidad. En una entrevista en Más de uno Madrid con Pepa Gea, el alcalde Rafael Mateos explicó que este título “supuso un antes y un después” para la capital cacereña y que “cambió nuestra vida como ciudad”.

Mateos subrayó que Cáceres posee “el conjunto monumental mejor conservado de España y el tercero de Europa” y que la conservación de este patrimonio “es una gran responsabilidad no solo del gobierno local, sino también de todos los ciudadanos”.

Según afirmó, el reto actual pasa por “hacer compatible la protección del casco histórico con la vida diaria” y, al mismo tiempo, mirar al futuro con ambición para posicionar a Cáceres como “una ciudad de vanguardia”.

Una ciudad con visión de futuro

Como motor turístico de Extremadura, el alcalde destacó la ubicación estratégica de Cáceres, “a medio camino entre Madrid y Lisboa y en un eje fundamental norte-sur dentro de la península ibérica”.

Este emplazamiento, señaló, debe servir para atraer visitantes tanto nacionales como internacionales, dentro de un modelo de turismo sostenible y de calidad.

“El objetivo es atraer un turismo que no masifique la ciudad, que respete su ritmo y que disfrute de su calidad de vida, su patrimonio, sus zonas verdes y su cultura”, afirmó Mateos. El alcalde recordó además que Cáceres es candidata a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, con una “oferta cultural envidiable” que refuerza su atractivo.

Cultura, patrimonio y hospitalidad

En la entrevista, Mateos explicó que la identidad turística de Cáceres se apoya en la convivencia entre sus vecinos y los visitantes: “Queremos que el turista se sienta en casa y que el cacereño vea al turista como un vecino más”.

El alcalde puso en valor la riqueza cultural y artística de la ciudad, que incluye una intensa agenda de festivales, la colección de arte contemporáneo Helga de Alvear —la privada más importante de Europa—, y su creciente conexión con Hispanoamérica, con eventos como la Bienal de Novela Vargas Llosa, celebrada por primera vez en la ciudad.

“Todos estos recursos están al servicio del visitante para que venir a Cáceres sea una auténtica experiencia”, concluyó Rafael Mateos.