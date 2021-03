Encuestas elecciones Madrid: Así cambiaría el resultado tras la candidatura de Pablo Iglesias

La política nacional se vio sorprendida el lunes cuando el todavía líder de Unidas Podemos en el Congreso anunció que se presentaría a las elecciones autonómicas de Madrid para disputarle la presidencia a Isabel Díaz Ayuso. Todo esto se producía a consecuencia que la líder del ejecutivo madrileño diera por rota la relación con su socio de Gobierno, Ciudadanos, y optara por convocar comicios anticipados.

Antes de esta decisión, las encuestas no eran nada favorables para Podemos, ya que se encontraba demasiado cerca del 5%, es decir, ese porcentaje de votos mínimo para entrar en la Asamblea de Madrid y corrían el riesgo de desaparecer y que sus votos no sirvieran para nada. Sin embargo, la candidatura de Iglesias ha despertado la movilización de los votantes de izquierdas, debido al carisma y simpatía del líder de UP entre sus seguidores, aunque no hay consenso sobre esto.

UP podría duplicar sus resultados

Si cogemos, por ejemplo, la realizada por GAD3, llegamos a la conclusión que la estrategia arriesgada que ha tomado Iglesias resultará muy efectiva, teniendo en cuenta que Podemos lograría 13-14 escaños, duplicando los 7 que posee actualmente y superando al partido fundado por su excompañero Íñigo Errejón (12-13) y pasando de sexta fuerza a tercera. No obstante, el hundimiento de Ciudadanos, que se quedaría a las puertas de la Asamblea de Madrid, permitiría al PP de Ayuso, que crecería hasta los 60-62 escaños, gobernar únicamente con el apoyo de Vox, frente a un PSOE que no experimentaría grandes cambios desde 2019 (37 escaños).

El 'efecto Iglesias' apenas tendría éxito

El papel de Iglesias no parece claro porque si se analizan otros estudios demoscópicos, como el de Key Data para Público, Podemos superaría 'por los pelos' la barrera del 5%, al igual que la formación de Arrimadas, por lo que ambos partidos se encontrarían con 7 escaños cada uno. En este caso, Ayuso volvería a ganar (48 escaños), pero ni sumando con los votos de la formación de extrema-derecha (18) alcanzarían la mayoría absoluta (69) y deberían volver a pactar con Ciudadanos. Por ello, si este partido decidiera apoyar un posible Gobierno de PSOE-UP-MM, el PP perdería la presidencia.

Asimismo, los resultados electorales del 4M dependerán, en gran medida, de la movilización que pueda despertar el 'efecto Iglesias' entre los votantes de izquierdas y ver si será posible superar el límite del 5% de votos, aunque todo parece que así será. Otro factor relevante es observar durante los próximos días qué consecuencias tendrá la decisión de Mónica García (MM) de que ambas formaciones concurran a los comicios por separado, decisión criticada por varios miembros del partido morado.