Carmena dice que Maestre no usó "el término más preciso" al decir que las juras de bandera nos retrotraen a tiempos oscuros

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha opinado que su portavoz, Rita Maestre , empleó un término "que a lo mejor no es el más preciso" cuando dijo que las juras de bandera retrotraen a "tiempos oscuros" y ha pedido ser "muy prudentes" en estos momentos de crisis institucional.

La alcaldesa se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa improvisada ofrecida al finalizar la presentación de la programación de Las Naves de Matadero, al ser preguntada por los periodistas sobre la afirmación de Rita Maestre, que aseguró que la propuesta del PP de promover juras de banderas en los distritos el próximo 12 de octubre "retrotrae a los tiempos más oscuros de nuestro país" y a la parte "no democrática" de la historia. "La portavoz empleó un término que a lo mejor no es lo más preciso. Creo que tenemos que ser muy prudentes en estos momentos en el que vivimos un conflicto que creemos que debería haberse resuelto por la conciliación y la escucha mutua", ha dicho Manuela Carmena.

No obstante, la regidora, en referencia a la propuesta del PP, ha pedido "no utilizar las banderas como instrumentos" de políticas partidarias y ha abogado por buscar un planteamiento de "confianza profunda en la democracia", que a su juicio va más allá que "los resultados de una votación". En ese sentido, Manuela Carmena ha abogado por ser "defensores cien por cien de la democracia", "enormemente conciliadores y prudentes" y centrarse en lo que une, y "no en lo que nos aleja".

"Lo de jurar las banderas diría que nos retrotrae a tiempos oscuros de nuestro país y dudo mucho que vayamos a participar de semejantes eventos que son más propios de la parte de la historia no democrática de nuestro país", dijo ayer Rita Maestre. El PP madrileño propondrá en Pleno que el Consistorio muestre su apoyo "total y absoluto" a la Constitución Española de 1978, que "nos dimos todos" y actividades el 12 de octubre.